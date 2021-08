Milano, 1 agosto 2021 - Nessuna tregua, il Covid-19 continua a correre in Italia e nel mondo. A fare paura è sempre la variante Delta, decisamente più contagiosa rispetto alle altre mutazioni del virus, che domina al 95%. Nell'ultimo bollettino, sabato 31 luglio, sono stati registrati 6.513 nuovi casi e 16 morti. Il tasso di positività è rimasto stabile al 2,7%. L'Istituto Superiore della Sanità ha confermato che per alcune regioni c'è il "rischio zona gialla a fine agosto": tremano Sicilia, Sardegna e Lazio (ma anche Calabria e Campania). Per questo, alcune aree studiano interventi puntuali per scongiurare un inasprimento delle misure anti Covid, che rappresenterebbe una catastrofe per la stagione turistica. Nel frattemòpo, continua la campagna di vaccinazione: somministrate finora 68.507.301 dosi e 32.404.909 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 60 % degli over 12. Oltre 16 milioni italiani senza nemmeno una dose. Nel mondo 197.872.410 contagi e 4.217.383 decessi. A Tokyo il governo ha esteso lo stato di emergenza al 31 agosto, record di casi alle Olimpiadi. Allarme in Usa e in Francia. In Israele da domani terza dose di vaccino agli over 60.

Covid, bollettino 31 luglio Italia e Lombardia

Covid, mini zone rosse e nuove strette

Covid, da zona bianca a zona gialla: quali regioni sono a rischio?

Sabato, in Italia, sono stati 6513 i nuovi contagi da Covid e sono stati registrati altri 16 morti che hanno portato a 128.063 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 264.860 tamponi, con un tasso positività che è diminuito al 2,45%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono state 1.851 (ieri 1.812), con un aumento di 39 persone rispetto al giorno prima mentre sono stati 214 i ricoverati in terapia intensiva (+13 rispetto a ieri), con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.134.680 i guariti (+2170) e 87.285 gli attualmente positivi (+4323). Sicilia prima per numero di contagi. Nell'isola, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 901 nuovi casi, 4 morti e 222 pazienti dimessi o guariti. In Sicilia, in totale sono 10.670 le persone positive al Covid 19 - 675 in più di ieri - e di queste 275 sono ricoverate in regime ordinario, 31 in terapia intensiva e 10.364 sono in isolamento domiciliare. L'isola è seconda solo al Lazio per numero di ricoveri. Tornando al numero dei nuovi positivi, segue la Lombardia con +777 (ieri +678), il Lazio con +742 (ieri +845), l'Emilia Romagna con +700 (ieri +544), la Toscana con +641 (ieri +720) e con +629 c'e' il Veneto. Qui pubblicheremo il pdf con la tabella dei dati odierna.

Sabato, in Lombardia, si sono registrati 777 positivi al covid e 4 morti. I decessi in regione dall'inizio dell'epidemia sono saliti a 33.827. Un numero cosi' alto di contagi non si registrava dal 22 maggio scorso, quando erano stati 828. I tamponi processati sono stati 39.400, con un indice di positivita' del 2%. I pazienti covid ricoverati sono calati a 206 (-5), mentre quelli in terapia intensiva a 25 (-1). Nelle province lombarde si sono registrati: a Milano 231 casi, a Brescia 37, a Varese 161, a Monza e Brianza 47, a Como 63, a Bergamo 57, a Pavia 28, a Mantova 46, a Cremona 30, a Lecco 8, a Lodi 15 e a Sondrio 3. Qui pubblicheremo i dati del bollettino odierno.

EMILIA ROMAGNA - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 394.934 casi di positività, 606 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.885 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,4%. Purtroppo, si è registrato un decesso: si tratta di un uomo di 86 anni di Parma. In totale, dall'inizio dell`epidemia, i decessi in regione sono 13.283. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (+15). L`età media dei nuovi positivi di oggi è 31,8 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 95 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 374.009. Continua intanto la campagna vaccinale anti- Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 5.068.679 dosi; sul totale sono 2.313.865 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

MARCHE - Oggi nelle Marche i contagi da Covid 19 sono 151 su un totale di 2.598 tamponi. A dirlo è il consueto bollettino dei contagi della Regione che vede la curva in salita. Ieri infatti i nuovi casi erano stati 101. Cresce anche il tasso di positività che oggi arriva al 10,4% (ieri si era fermato al 6,6%). Nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss, l'indice Rt delle Marche negli ultimi sette giorni è 1.08 contro l'1.46 di quella precedente.

TOSCANA - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 702 (678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il totale a 252.675 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 238.194 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.568, +8,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

VENETO - Sono 483 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Non c'è stato invece alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti raggiunge i 437.066 dall'inizio dell'epidemia, quello delle vittime 11.642. Con la ripresa sostenuta dei casi di positività si allarga anche la platea di persone in isolamento domiciliare, pari a 12.355 (+ 239). Cala di poco il numero dei malati Covid ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 146 (-3), e sale quello delle terapie intensive, 18 (+1).

LAZIO - Nel Lazio si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402. Superato oggi traguardo 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato. La popolazione over 12 vaccinata in doppia dose è al 66%. È bassa la pressione sulla rete ospedaliera.

BASILICATA - In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 319 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 24 , sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 3 guarigioni, e nessun decesso. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 17 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, nessuna in terapia intensiva.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 9.491 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 158 casi positivi con una incidenza all'1,6%. È stato registrato 1 decesso, in provincia BAT. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test. 247.099 sono i pazienti guariti, 2.421 sono i casi attualmente positivi e 84 le persone ricoverate. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189.