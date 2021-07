L'Italia resta in zona bianca, almeno per la prossima settimana. Ma la situazione dei contagi Covid in Italia è in peggioramento, così come la pressione sugli ospedali, seppure i livelli non siano ancora preoccupanti. E' ormai chiaro si tratti della quarta ondata del virus.

Covid, più ricoveri e morti quasi raddoppiati in una settimana: è quarta ondata

Di conseguenza, torna l'incubo della zona gialla, soprattutto per alcune Regioni. Non solo perché l’incidenza in molti territori ha superato i 50 contagi settimanali ogni 100mila abitanti, parametro che finora comportava un passaggio automatico a misure più restrittive. Ma, soprattutto, perché l’aumento dei ricoveri può portare a superare i valori limite fissati dall’ultimo decreto Covid: si passa in zona gialla con un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva superiore al 10% e dei posti in area medica del 15%. Al momento, secondo l'ultimo monitoraggio, di cui è stata data un’anticipazione questa mattina, in Italia il valore nazionale è al 2% per le terapie intensive e al 3% per l’area medica. Va inoltre sottolineato che ben 20 Regioni sono a rischio moderato, mentre solo il Molise resta a rischio basso.

Covid Italia, Rt cresce a 1,57 e sale l'incidenza

Ma quali sono le regioni più a rischio? La situazione peggiore è in Sicilia che ha 80 casi settimanali. Non solo, sta all’8% per l’occupazione dei posti in area medica e 4,7 in terapia intensiva. Molto critica anche la situazione della Sardegna dove l’incidenza è altissima con 136 casi, 4,4 % in area medica e 4,2 % in terapia intensiva. Traballa anche il Lazio con 87,5 casi, ricoveri nei reparti al 4% e 3,7 % in terapie intensiva. paura anche in Calabria dove l’incidenza è sotto soglia con il 45,9 ma l’occupazione dei posti è al 6,6 in area medica e 3,3 in terapia intensiva. La Toscana ha 94,5 casi, ma la situazione ospedaliera sembra essere sotto controllo: 2,2 pazienti in area medica, 3,3 in terapia intensiva.

Colori regioni: cosa cambia con i nuovi parametri

Nel frattempo, alcune regioni hanno deciso in modo autonomo di inasprire le misure per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus, in particolare della variante Delta. In Sicilia il presidente Nello Musumeci ha imposto il tampone obbligatorio per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Le stesse misure di prevenzione sono già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei, come disposto dal ministero della Salute. Anche l’Abruzzo ha disposto l’obbligo di sottoporsi al test per chi rientra da Malta, Spagna e Regno Unito. In sardegna ancora non ci sono deicisioni definitive, ma pare che il governatore Christian Solinas sia al lavoro per emettere un nuovo provvedimento con cui introdurre maggiori controlli per i turisti in arrivo sulla sua isola. E' probabile che arrivi un inasprimento delle misure anche in Emilia Romagna e Piemonte, mentre il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato di voler far tornare obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto.