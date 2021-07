I casi Covid in risalita dopo un lungo periodo di flessione della curva dei contagi. Lo dicono le analisi degli statistici, ma anche i dati quotidiani in arrivo dalle regioni, compresi quelli odierni. I casi, infatti, oggi sono tornati sopra quota 1.000. Per la precisione sono 1.010, con 14 decessi. Ieri i nuovi contagiati erano stati 907, con 24 vittime. I tamponi processati sono 177.977, con il tasso di positività in aumento allo 0,56% (ieri era 0,47%). La ripresa della curva - seppur relativa - è "colpa" del diffondersi della variante Delta e dell'allentamento delle restrizioni, anche se la situazione - soprattutto sul fronte dell'ospedalizzazione - resta al momento pienamente sotto controllo. E lo dimostrano anche i dati di oggi. In Terapia intensiva ci sono 180 malati Covid, 7 in meno rispetto a ieri. Lo stesso accade per i ricoverati nei reparti "ordinari": sono 37 in meno rispetto a ieri, in totale 1.234. La ricetta per evitare una recrudescenza dell'epidemia? La solita. Vaccinare, vaccinare, vaccinare.

La Lombardia

Giornata di cifra tonda in Lombardia, dove si sono registrati 100 nuovi casi e 0 morti. Il tasso di positività è allo 0,3%, con oltre 31mila tamponi processati. E' la terza volta negli ultimi giorni che in Lombardia le vittime per Covid sono zero. Era successo venerdì 2 luglio e lunedì 5 luglio. Buone le cifre anche sul fronte ospedale: in Terapia intensiva i letti occupati scendono di un'unità (da 45 a 44), mentre nei reparti ordinari il calo è di 8 (siamo a 150).

I dati dalle regioni

Ecco alcune dei riscontri in arrivo dalle regioni italiane sul fronte dei nuovi contagi. In Abruzzo si sono registrati 35 casi di persone positive al tampone, mentre non c'è stato alcun nuovo decesso. Un solo contagio, invece, è il bilancio della Valle d'Aosta (sempre con vittime a quota zero). In Toscana sono invece 41 i nuovi casi di coronavirus su oltre 9.000 tamponi (molecolari e rapidi) per un tasso di positività allo 0,5%. C'è un solo morto e nei reparti di ospedale il bilancio fa segnare un -5 su base quotidiana. Nella regione autonoma del Trentino si contano 4 persone positive in più. Anche qui non è stato segnalato alcun decesso. Ben sotto le tre cifre anche la Sardegna, dove i contagi registrati oggi sono 25. Zero morti anche nell'isola. Morti azzerati da cinque giorni in Emilia Romagna, dove oggi i contagi sono 62, per un tasso di positività dello 0,4%.

Capitolo Veneto: le persone risultate positive al tampone sono 80. Buone notizie anche in questa regione per quanto riguarda le vittime: non ce n'è stata alcuna. Sono 52, invece, i casi nelle Marche, una delle regioni in cui, secondo gli analisti, la curva del contagio ha ripreso a salire con evidenza. Non c'è, però, alcun decesso. Il Piemonte, invece, taglia il traguardo zero decessi per il nono giorno consecutivo. Le persone positive, invece, sono 31. Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni con meno casi: oggi - giornata in cui non si registra alcun decesso, per altro - il bilancio quotidiano dice 22. La Calabria, fra le regioni dove invece la campagna vaccinale fa più fatica, conta oggi 38 casi in più. Restando al sud in Basilicata ci sono 13 persone risultate positive al coronavirus, senza morti.

Ed ecco le note dolenti. La Campania, in primis, dove nelle ultime 24 ore sono stati isolati 208 casi Covid su un totale di 8.399 tamponi molecolari esaminati, con l'indice di contagio che si alza al 2,47% contro l'1,83% di ieri. Due i decessi (uno morto nei giorni scorsi, ma registrato ora). Nel Lazio, invece, secondo quanto affermato dall'assessore alla Sanità D'Amato i contagi odierni sono 107, 46 in più di ieri, con 7 morti.