Resta alta l'attenzione sulla variante Delta, la mutazione del virus destinata a diventare dominante, almeno secondo gli specialisti, ma momentaneamente i numeri sul fronte Covid in Italia continuano a essere confortanti. I nuovi casi di oggi sono 808, solo 12 le vittime. Ieri erano stati 932 le persone risultate positive al test, mentre i morti erano 22. In totale sono stati analizzati 141.640 test, con un tasso di positività allo 0,57%. Buone notizie arrivano anche dagli ospedali: le Terapie intensive sono sotto quota 200. Le persone ricoverate nei reparti dedicati ai malati Covid più gravi sono 197. Pochissime le regioni con i dati dei nuovi contagi a tre cifre. Merito anche della campagna vaccinale che, nonostante una leggera frenata in questi ultimi giorni, sta dimostrando di essere un enorme ostacolo alla diffusione della pandemia. Sono vicine ai 53 milioni le dosi somministrate finora nel nostro Paese, oltre i 19 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale.

Resta sul piatto il nodo degli over 60 non ancora immunizzati, la categoria che sarebbe più rischio, soprattutto per quanto riguarda le forme gravi della malattia, in caso di una recrudescenza della pandemia, in agguato con il diffondersi della variante Delta. Gli ultrasessantenni che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose dell'antidoto sono oltre 2 milioni e mezzo. Troppi. Da qui l'esigenza di fare del raggiungimento di questa fascia della popolazione il primo obiettivo della campagna vaccinale.

Lombardia

In Lombardia sono 131 i casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 25.866 tamponi processati. Una sola la vittima del virus da ieri, che porta il totale da inizio pandemia a quota 33.786. I guariti e i dimessi, secondi i dati della Protezione civile, sono 608 e gli attualmente positivi scendono a quota 8.976 (-478). I ricoverati in terapia intensiva sono 44, uno in meno di ieri, a fronte di un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli altri pazienti Covid negli ospedali scendono sotto quota 200 e sono in tutto 195 dai 208 del giorno prima. Una sola la vittima

I dati dalle regioni

Uno sguardo all'andamento dell'epidemia in Italia, utilizzando i dati resi noti oggi dalle regioni. In Emilia Romagna non si è registrata alcuna vittima, a fronte di 52 nuovi contagi. Nessuna vittima anche in Sardegna, la prima regione che diventò zona bianca, quello che è oggi tutto il Paese. Nell'isola i nuovi casi sono 21. Due, invece, i morti in Puglia, dove le persone risultate positive al tampono sono invece 25. Sono invece 49 i nuovi casi in Toscana, dove si conta un decesso per le conseguenze dell'infezione da Covid. Da questa regione arriva anche un dato interessante sull'età media dei nuovi contagi, che è di 32 anni. Un ulteriore segnale del funzionamento della campagna vaccinale, visto che i giovani - anche perché categoria non prioritaria - hanno ricevuto meno vaccini degli anziani. E' a zero morti anche il Veneto, con 53 nuovi casi. Dalle Marche arriva la notizia di 41 persone risultate positive al tampone per la ricerca dell'infezione da Covid-19, 27 dei quali in provincia di Ascoli Piceno. Capitolo Calabria: ci sono 24 nuovi casi, 8 di loro sono migranti. Fra le regioni che vantano numeri migliori c'è il Friuli Venezia Giulia, dove oggi si contano appena 9 nuovi contagi e le terapie intensive sono vuote. Resta sotto quota 100 anche il Lazio, dove si registrano 83 persone positive al tampone, 61 delle quali a Roma. I decessi totali sono 2, tutti nella Capitale. Bene anche il Piemonte: risultano positive al test 40 persone e per il sesto giorno consecutivo non c'è nessuna vittima da coronavirus. Solo una, invece, la vittima in Umbria, con 11 nuovi positivi e - anche qui - le terapie intensive svuotate dai malati Covid.

