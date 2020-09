Milano, 17 settembre 2020 - Aumentano i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: in 24 ore se ne registrano 281, di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico. E' salito, però, anche il numero dei tamponi effettuati: 21.757 (ieri 17.831), totale complessivo: 1.889.861. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Aumentano di due i ricoverati in terapia intensiva (totale 32) e di 8 i ricoverati negli altri reparti (totale 272). Un solo decessi decessi, totale complessivo: 16.906.

I casi nelle province

La provincia di Mantova oggi si presenta come "covid-free", quindi senza alcun caso. I numeri più alti sono a Milano con 87 nuovi positivi, di cui 42 nel capoluogo lombardo (ieri rispettivamente +60 e +24). Seguono Pavia con 42 (ieri +6), Brescia con 32 (ieri +14) e Varese con 30 (ieri +13) Poi, la provincia di Monza e Brianza che registra 26 nuovi contagi (ieri +15), come quella di Bergamo (ieri +4). A Como e Lecco siamo a 7 (ieri entrambe +2), a Lodi 5 (ieri +14), a Cremona +2 (ieri +2) e a Sondrio 1 (ieri 0).

Contagi in aumento in Italia

Dopo la risalita dei contagi di ieri, nuova impennata di casi: oggi se ne sono registrati 1.585, su un totale di 101.773 tamponi. In aumento anche le vittime: che nelle ltime 24 ore sono state 13, secondo i dati del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, continua il dibattito sulla riduzione della quarantena.