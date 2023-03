Figli delle coppie arcobaleno, Sala a Bruxelles: “L’Europa forzi il governo Meloni”

Giuseppe Sala

Bruxelles - “All’Europa chiedo di forzare il governo ad essere chiaro e di non rimandare l’adozione di una posizione. Vogliono stare dalla parte della Polonia e dell'Ungheria o stare con lo spirito europeo?”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, durante una conferenza stampa all'Europarlamento sulla questione delle registrazioni delle adozioni dei figli delle coppie omogenitoriali in Italia.

"Dicono che si tratti di piccoli numeri – ha proseguito Sala – è vero adesso, ma in futuro? L’Ue deve prendere la questione della maternità surrogata nelle proprie mani, è un tema che non può essere risolto solo a livello nazionale”.

“È in realtà una questione fondamentale – ha detto ancora il sindaco di Milano – I numeri dicono solo parte della verità. Bisognerebbe incontrare quelle famiglie che chiedono la registrazione, come ho fatto io. Quando senti le loro storie capisci attraverso che cosa sono passati e che si tratta di un problema rilevante. Oggi ne abbiamo pochi in aspettativa però questo esserci fermati così bruscamente ha creato un problema significativo nella nostra comunità”.