Coppa Cobram in stile Fantozzi: appuntamento il 23 aprile a Desenzano del Garda

Desenzano del Garda, 12 aprile 2023 – A Desenzano del Garda il 23 aprile torna il divertentissimo quanto tragicomico appuntamento con la Coppa Cobram del Garda, che questo anno arriva al suo 7° appuntamento.

Una gara… tragica

"Nel ricordo del celebre episodio del film Fantozzi contro tutti – spiega Mauro Brescianini, alias il Visconte Biciclettaio Matto, inventore dell’evento – questa pedalata amatoriale ma ignorante q.b. è ormai divenuta folle e imperdibile appuntamento per tutti i fan dell’indimenticabile personaggio interpretato da Paolo Villaggio. Un obiettivo a dir poco galattico per la Coppa: dare vita a una domenica fuori dagli schemi agonistici e non solo, grazie alla quale celebrare una passione sportiva e cinematografica con irriverente ironia e con quello spirito tragicomico perfettamente incarnato dall’italico ragioniere, emblema di un’intera epoca e cultura nazionalpopolare”.

Abbigliamento adeguato

Si partirà in piazza Cappelletti, rigorosamente a velocità moderata. Sfoggiando abbigliamento d’epoca d’ispirazione fantozziana, tra signorine Silvani, ragionieri Filini e geometri Belli, gli inferiori saranno chiamati ad affrontare la grottesca sfida in sella alla bersagliera su biciclette storiche, d’epoca o in stile vintage.

C’è anche la Bomba

Sin dai “primi impercettibili sintomi da fatica, come asfissia, occhi pallati, arresti cardiaci, lingue felpate, aurore boreali, miraggi”, gli sfortunati superstiti potranno rifocillarsi con la Bomba distribuita nel pacco gara – spiega Bresciani – Nella totale goliardia si consumerà una tragedia sportiva che provocherà solo qualche “leggerissima difficoltà di movimento alle articolazioni elementari”. Vietatissime, quindi, bici a trazione elettrica o a pedalata assistita. Nessuna sindrome di Ménière sarà ammessa come giustificazione.

Il percorso e il programma

Il ritiro dei pettorali, si svolgerà dalle 8 alle 10 a Palazzo Todeschini per partire, poi, tutti insieme alle ore 11. Ci sarà un passaggio in piazza Garibaldi fino al rientro previsto a piazza Cappelletti alle ore 12.30 per un pranzo diffuso nei ristoranti convenzionati.

Nel pomeriggio la festa proseguirà con intrattenimento musicale e, dalle ore 16, con le premiazioni dei migliori costumi e delle più demenziali e convincenti rievocazioni fantozziane, decretati ovviamente da un’espertissima giuria.

Storia del cinema

“Sono cresciuto con Fantozzi - racconta Mauro Bresciani – per questo ormai 10 anni fa ho ideato l’evento, con cui accompagnare la nascita del mio negozio di bici a Desenzano. Un personaggio avanguardistico, dal profilo sempre attuale, e al tempo stesso cult. Sono felice che la Coppa Cobram possa ripartire per tornare a promuovere la storia del nostro cinema e della bicicletta anche tra i giovani”.