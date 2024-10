Codogno al buio da tre giorni. “Colpa di un guasto alla cabina Enel”

Codogno (Lodi), 23 ottobre 2024 – La stazione e parte della città di Codogno sono al buio da tre sere. "Si tratta di un guasto alla cabina dell’Enel – spiega l'assessore Luigi Mori – che ha fatto saltare l'impianto di illuminazione pubblica e in serata, anche la corrente elettrica nelle case, qui per fortuna solo 20 minuti circa”.

Il disagio è soprattutto nella zona della stazione con i pendolari costretti a transitare in una zona mal frequentata.

“È stato ripristinato ripristinata l'illuminazione di piazzale Polenghi – spiega ancora Mori – ma non ancora quella di piazzale Cadorna e via 4 novembre, cioè la strada che conduce alla stazione e un pezzo di viale Martiri, da via Ricca, dove c'è il semaforo e la rotatoria di viale Vittorio Veneto. Abbiamo immediatamente segnalato tutto il problema, ma siamo nelle mani dei tecnici" sottolinea.

Nel frattempo "visto che gli impianti erano vecchi, stiamo lavorando alla sostituzione dei punti luce con lampade led e questo proprio per evitare problemi e rendere più sicura Codogno”, aggiunge il sindaco Francesco Passerini.