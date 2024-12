Guasto alla linea ferroviaria a Voghera, sospesa la circolazione dei treni tra Milano e Genova

Voghera (Pavia), 8 dicembre 2024 – Traffico ferroviario in tilt tra la Lombardia e la Liguria.

Stando a quanto ha comunicato Trenitalia, la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova è sospesa dalle 15 a causa di un guasto alla linea a Voghera, in provincia di Pavia. Ma è in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del servizio.

Vari treni Intercity e regionali registrano ritardi superiori all'ora e attualmente sono quattro i treni Intercity ed Eurocity fermi: l'IC 670 Livorno Centrale (11:24) - Milano Centrale (16:06), l'IC 669 Milano Centrale (14:05) - Livorno Centrale (18:42), l'IC 641 Milano Centrale (15:10) - Ventimiglia (19:04) e l'EC 327 Zürich Hauptbahnhof (10:33) - Chiasso - Genova Piazza Principe (15:52).