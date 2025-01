Autostrade: le chiusure dopo l’Epifania sull’A4, A8 e A9. Giorni e orari

Milano, 5 gennaio 2025 – Terminate le festività, in tanto rientrano al lavoro e il traffico su strade e autostrade della Lombardia ritornerà a ritmo sostenuto. Tante le chiusure, subito dopo il rientro dall'Epifania. Saranno quasi tutte in notturna e necessarie per operare sulla segnaletica, sulle gallerie e sulle corsie di scorrimento. Ecco come quando cambierà la via viabilità.

7-8 gennaio: da lle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto Cormano-Monza (verso Brescia) per ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. L'area di servizio Lambro Sud sarà chiusa dalle 20 alle 5. In altenativa si può utilizzare l'A52 (Tangenziale Nord). Si precisa che gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino. L 'area di servizio "Lambro sud" sarà chiusa nella stessa notte, ma con un'ora di anticipo. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Meda e poi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, con rientro in A4 alla stazione di Monza, da dove si riprenderà il proprio itinerario in direzione di Brescia; per la chiusura dell'entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza; per la chiusura dell'entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano Viale Certosa.

8-9 gennaio: dalle 21 alle 5 saranno chiusi due tratti: Sesto San Giovanni-Monza (verso Brescia) e Monza-Certosa (verso Torino) per ispezioni alle barriere antirumore e installazione di un cantiere permanente. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino, per effetto della chiusura del tratto Monza-Milano Viale Certosa, di seguito indicata. In alternativa si consiglia per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Bologna ed entrare in A4 alla stazione di Monza; per la chiusura di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza; per la chiusura di Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano Viale Certosa; sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino. Si ricorda che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia, per effetto della chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Monza, sopra indicata. In alternativa, si può utilizzare l'A52 (Tangenziale Nord). Le aree di servizio Lambro Nord e Novate Nord saranno chiuse dalle 20 alle 5.

7-10 gennaio: dalle 10 alle 16 saranno chiusi due punti: il ramo d'immissione da Rho verso l'A8 (direzione Milano e Varese) e lo svincolo di Mazzo di Rho verso Monza in entrata. In alternativa si può usare l'A52 (Tangenziale Nord) con uscita e rientro a Baranzate.

7-8 gennaio: dalle 21 alle 5, da Varese verso Milano, per lavori di pavimentazione, deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso . Uscire a Origgio o Uboldo, rientrare verso Lainate e reimmettersi sull'A8 verso Milano.

7-10 gennaio: alle 21 alle 5, per rifacimento barriere antirumore, chiuso lo svincolo di Castellanza per chi proviene da Varese in uscita. Usare Busto Arsizio.