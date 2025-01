Certificato sportivo non agonistico gratuito in Lombardia: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Milano – In Lombardia è gratuito il certificato sportivo di idoneità non agonistica richiesto dalle scuole. Lo ha confermato con una delibera la Giunta regionale con uno stanziamento fino a 300 mila euro. Le ragazze e i ragazzi avranno diritto anche all’assistenza sanitaria per le manifestazioni sportive scolastiche promosse dall’Ufficio scolastico regionale, realizzate in collaborazione con l’Agenzia regionale emergenza urgenza.

Il certificato per l’attività sportiva non agonistica viene rilasciato dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale, relativamente ai propri assistiti. Il rilascio è gratuito, così come è gratuito l’Ecg per gli studenti nell’ambito delle attività scolastiche.

La delibera, inoltre, ha inserito formazione specialistica nelle Agenzie per la tutela della salute per migliorare la gestione della medicina dello sport, assicurando una maggiore competenza nei servizi offerti. Un’attenzione particolare è rivolta “alla digitalizzazione dei processi per rendere più efficiente il sistema sanitario e migliorare l'accesso ai servizi di medicina dello sport. I requisiti negli ambulatori di medicina dello sport saranno verificati dalle Agenzie di tutela della salute, garantendo standard di qualità e sicurezza”. Lo scopo è promuovere l’attività sportiva tra le giovani generazioni.

Ancora, la Regione ha deciso di promuovere a Milano anche progetti sperimentali per contrastare il bullismo e la violenza giovanile, con il coinvolgimento del Terzo settore e un finanziamento fino a 30 mila euro. Questi progetti saranno gestiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, che avrà il compito di costruire reti locali efficaci. Infine, è stato istituito un sistema di eccellenza per la medicina dello sport. L’Ospedale Sacco è stato identificato come polo di riferimento per la medicina dello sport e la patologia dello sport. Il servizio di Medicina dello sport del presidio ospedaliero di Sondalo (Asst Valtellina) è stato confermato come struttura di riferimento sul territorio.