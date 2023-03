Rho, centro massaggi abusivo nel palazzo signorile: maxi-multa per il titolare

Rho (Milano) - E' stato il via vai di uomini non residenti nel condominio ad insospettire i vicini di casa. Le indagini della polizia locale di Rho sono partite qualche mese fa in seguito ad un esposto.

Dopo una serie di accertamenti e riscontri informatici sulle banche dati catastali e commerciali, è scattato il blitz che ha consentito agli agenti di scoprire che all'interno del palazzo signorile c'era un ‘centro massaggi’ abusivo, allestito in un seminterrato non a uso abitativo, gestito da un cittadino italiano.

All'interno erano presenti in quel momento due massaggiatrici e un cliente. Nei locali dell'appartamento, attrezzati con zone di "comfort", materassi, cuscini e cabina doccia, non sono stati trovati fogli contabili ma semplici fogli di carta con indicazioni di pagamento riferite a prestazioni eseguite e alle tariffe orarie, con il nome della singola massaggiatrice: un giro di migliaia di euro, con pagamenti tramite Pos con bancomat o carte riferibili a un conto bancario intestato a un’associazione con sede nel Varesotto.

Il sospetto è che oltre ad essere abusivo fosse un centro massaggi a luci rosse. Al termine delle indagini il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 5.000 euro. Alla sanzione amministrativa, seguirà una diffida di immediata cessazione dell'attività che verrà formalizzata con un’ordinanza comunale di chiusura del centro massaggi.