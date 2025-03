Lesa, nasce Casa del Fiore: un rifugio tra svago e benessere per bambini e ragazzi malati di tumore

Milano, 27 marzo 2025 – Diventa realtà il progetto della casa vacanze che ospiterà i piccoli pazienti della Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Sabato scorso, è stata simbolicamente posata la prima pietra della ‘Casa del fiore’, voluta fortemente dalla Fondazione Bianca Garavaglia ETS per esaudire il desiderio di svago di bambini e ragazzi malati di tumore.

Il progetto, curato dallo studio NI-MA dell'architetto Nicola Marinello, prevede il recupero civile e la riqualificazione di un edificio storico del 1906 sulle sponde del Lago Maggiore, a margine della statale 33 del Sempione. Il padiglione, un ex asilo denominato ‘Genietto’, in ricordo del figlio dell'avvocato Carlo Davicini, Cesare Eugenio, scomparso prematuramente, ha un'estensione di 950 metri quadri ed è stato dato in concessione alla Fondazione Bianca Garavaglia dal Comune di Lesa per una durata di cinquant'anni.

La struttura, circondata da uno spazio verde, offrirà ai bambini e ai ragazzi affetti da tumore l'opportunità di godere di momenti di svago in un contesto dal clima mite e non lontano dal luogo di cura. È stato infatti dimostrato che una parentesi di evasione e benessere produce importanti ripercussioni positive sullo stato di salute fisica e mentale di coloro che affrontano le terapie.

Secondo gli ultimi dati, in Italia vengono diagnosticati annualmente 1.400 nuovi casi di tumore pediatrico nella fascia di età 0-14 anni e 800 nella fascia 14-19 anni. La diagnosi di un tumore in età infantile o adolescenziale e il relativo percorso terapeutico peggiorano drasticamente la qualità della vita di una famiglia. Quando l'esistenza è regolata da terapie e scadenze, infatti, organizzare una vacanza sembra impossibile. Proprio per rispondere al bisogno di normalità e serenità di tante famiglie costrette a convivere con il peso della malattia del proprio figlio, Fondazione Bianca Garavaglia, dal 1987 impegnata al sostegno di progetti di ricerca cura e assistenza in oncologia pediatrica, realizzerà la "Casa del fiore", una casa per le vacanze destinata a bambini e ragazzi in cura presso la Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Alla ‘Casa del fiore’ sarà possibile programmare contemporaneamente un soggiorno gratuito per 6 famiglie di bambini o adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni e donare loro un po' di quella normalità che la malattia ha portato via.