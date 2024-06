Carolina Stramare, l’ex Miss Italia e il compagno Pietro Pellegri aspettano un figlio? Il gossip

Pavia, 28 giugno 2024 – Cicogna in volo per l’ex Miss Italia Carolina Stramare? Sembra proprio di sì, almeno stando alle fotografie pubblicate dal settimanale Nuovo Tv.

In uno degli scatti si vede, infatti, la modella seduta su un lettino in spiaggia, abbracciata alle spalle dal suo compagno, Pietro Pellegri, mentre lui le accarezza un inconfondibile ‘pancino’, prova che la coppia sarebbe in attesa di un figlio. Le foto sono state scattate mentre i due innamorati si trovano in vacanza a Mykonos, in Grecia.

Non solo, il dubbio viene anche osservando le ultime immagini postate dalla 25enne sul suo profilo Instagram: molto spesso sono primi piani oppure pose nelle quali Carolina sembra quasi voglia nascondere la pancia che potrebbe mostrare i segni di una possibile gravidanza. Ad ogni modo, nonostante il gossip stia circolando all’impazzata, non ci sono conferme ufficiali da parte dei due diretti interessati.

Carolina Stramare (Foto Instagram)

Carolina Stramare, 25enne di Vigevano, in provincia di Pavia, ha vinto Miss Italia nel 2019, dopo essere arrivata in finale con la fascia di Miss Lombardia. Ha vinto anche la fascia di Miss Kissimo Biancaluna. Dopo il concorso di bellezza, la giovane è stata co-conduttrice (affiancando Enrico Papi, ndr) a ‘Scherzi a parte’, mentre nel 2023 ha partecipato a ‘Pechino Express’ insieme alla sua amica del cuore Barbara Prezia. Era stata scelta anche per ‘L’Isola dei Famosi’, ma dovette ritirarsi per problemi di natura familiare.

carolina Stramare (foto Instagram)

Quando la modella vinse il concorso di bellezza, era fidanzata con Alessio Falsone, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello. In seguito, Carolina ha avuto una storia con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, e negli scorsi mesi si era mormorato di un presunto flirt, poi smentito, con Antonino Spinalbese.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri (Foto Instagram)

Poi è arrivato Pietro Pellegri. Un passato al Genoa e al Monaco prima di arrivare al Torino. Ma per il calciatore non è stato facile conquistare la modella: “Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”, ha raccontato in un’ intervista Carolina.