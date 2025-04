Canegrate, licenziati due dipendenti comunali furbetti del badge. Uno è l’ex sindaco di Nerviano

Canegrate (Milano), 3 aprile 2025 – Il Comune di Canegrate ha licenziato due dipendenti accusati di falsa attestazione della presenza in servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato. I due avevano continuato per diverso tempo a timbrare l'uno per l'altra, coprendosi a vicenda. Tra loro, Enrico Cozzi, ex sindaco di Nerviano e figura di spicco del Partito Democratico locale. La decisione arriva dalla Commissione disciplinare interna del Comune, che ha esaminato i documenti forniti dalla Procura della Repubblica e le memorie difensive dei due funzionari. Il procedimento disciplinare si è concluso con la sanzione massima: il licenziamento con effetto immediato.

Le irregolarità contestate

L'indagine riguarda presunte irregolarità legate alla timbratura dei badge, cui sono seguiti pagamenti non corrispondenti alle ore di lavoro realmente effettuate. "Siamo estremamente dispiaciuti per quanto emerso", ha dichiarato il sindaco Matteo Modica, aggiungendo però che la misura adottata tutela l’ente e la cittadinanza.

"Ringrazio la Commissione disciplinare, il Segretario Generale, la Polizia Locale e tutto il personale comunale per la professionalità dimostrata in questo periodo complesso". I due ex dipendenti erano stati sospesi lo scorso ottobre. Mentre il procedimento disciplinare si è concluso, rimane aperto il procedimento giudiziario che dovrà stabilire la loro eventuale colpevolezza o innocenza.