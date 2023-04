Cambio gomme 2023, quando montare gli pneumatici estivi in Lombardia e quanto costa?

Cambio gomme 2023 quando farlo? Per legge dal 15 aprile e entro il 15 maggio 2023 bisogna montare gli pneumatici estivi, per affrontare la bella stagione in condizioni ottimali in termini di performance, consumi, emissioni e sicurezza alla guida.

Meglio prenotare

C’è ancora tempo ma come sempre il consiglio, a meno che non siate capaci e attrezzati per fare da voi, è di prenotare con ampio anticipo il cambio dal vostro gommista di fiducia.

Quanto costa?

Il prezzo del montaggio dipende dal centro nel quale vi recate. Generalmente, tale prezzo varia tra i 10 e i 25 euro a ruota, inclusa l'equilibratura. A questo va aggiunto, se volete, il prezzo del deposito delle gomme smontate che mediamente varia tra i 30 e i 50 euro

Le multe

Le sanzioni per chi non rispetta il cambio delle gomme da invernali a estive, come indicato dal Codice della Strada, sono un'ammenda di importo compreso da 422 a 1.682 euro.

Quattro stagioni

Un obbligo che non riguarda chi ha montato sulla propria automobile le cosiddette gomme quattro stagioni che si possono utilizzare tutto l’anno

Meno consumi

Guidare con i pneumatici invernali in estate produce effetti negativi anche sull'ambiente e sulla qualità della vita in generale. Consumando più carburate l'automobile emette quantità maggiori di diossido di carbonio, è più rumorosa e il viaggio diventa meno confortevole.

Pneumatici invernali

Dal 15 ottobre al 15 novembre 2023, invece,s arà possibile passare di nuovo agli pneumatici invernali.