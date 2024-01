Riemerge un cadavere dal lago Maggiore: indagini in corso

I carabinieri di Verbania sono al lavoro per identificare la vittima e dare un nome al cadavere ritrovato questa mattina (domenica 14 gennaio) intorno alle 9.30 nelle acque del lago Maggiore a pochi metri dalla riva, sul lungolago di Intra, sulla sponda piemontese del Verbano.

Il punto del ritrovamento, nella zona di parco Cavallotti, è a breve distanza dalla foce del torrente San Giovanni, che scende dalla valle Intrasca verso il lago. Sul posto, per le operazioni di recupero del corpo senza vita, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il cadavere, restituito dal lago Maggiore in condizioni deteriorate, a prima vista non riporterebbe ferite visibili, né segni di violenze. Secondo le primi informazioni, si tratta di un uomo. A giudicare dalle condizioni in cui è stato trovato, la morte non sarebbe recente ed era in acqua da diverso tempo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata all’obitorio di Verbania. I carabinieri sono al lavoro anche per chiarire le cause del decesso.