Caccia, Regione Lombardia commissariata sui valichi vietati alle doppiette: ecco cosa è successo

Regione Lombardia è stata commissariata dal Tar sui valichi vietati alla caccia. La decisione arriva dopo l'ennesimo ricorso presentato dalla Lega per l’abolizione della caccia. Il tribunale amministrativo regionale ha imposto un commissario ad acta che sostituisca la Regione nell'individuazione dei valichi di passaggio degli uccelli migratori vietati alle doppiette.

"Il 7 luglio scorso - commentano i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni, Marco Carra e Simone Negri – in Commissione agricoltura si è discusso e votato un provvedimento amministrativo per individuare i valichi montani, questo per ottemperare una sentenza del Tar del 5 aprile che imponeva di chiudere alla caccia diversi valichi. La giunta, con l'assessore Beduschi, aveva presentato un documento redatto dagli uffici tecnici per almeno recepire le sollecitazioni del Tar ma la sua maggioranza in Commissione ha presentato tre emendamenti che indebolivano il testo, già di per sé limitato. Una forzatura del tutto inopportuna, a cui abbiamo votato contro, e che, come avevamo previsto, prestava il fianco a ricorsi e sentenze sfavorevoli".

"Ancora una volta – concludono i consiglieri dem – i lombardi sono vittime delle forzature della destra che sulla caccia si ostina a seguire una politica che in realtà nuoce prima di tutto al mondo venatorio che ha bisogno di norme certe e non di provvedimenti indifendibili".