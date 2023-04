Tutto pronto per la prima Caccia al tesoro della Martesana

Cernusco sul Naviglio (Milano), 12 aprile 2023 - Conto alla rovescia per la prima Caccia al tesoro della Martesana, mappa digitale su app, ma per il resto le regole del gioco sono quelle classiche.

Organizza il Lions Club di Cernusco e Pioltello, obiettivo “comprare un ambulatorio mobile per screening di prevenzione sul territorio, diabete e infarto in cima alla lista”, spiega il presidente Luciano Martinelli. C'è da scommettere che sarà un successo, il gruppo è lo stesso che organizza la Mezza Maratona del Naviglio, un classico di primavera che ogni anno attira in città 3mila partecipanti da tutta la Lombardia. “Con la nuova iniziativa abbiamo voluto coniugare la scoperta delle bellezze del territorio con la solidarietà”.

La gara, che si terrà sabato 15 aprile dalle 14.30, ha per protagonisti anche altri tre centri dell'Est Milano: Segrate, Vimodrone e Cassina. Le squadre di 4-6 persone devono avere al proprio servizio almeno un maggiorenne. Iscrizioni obbligatoria entro giovedì sul sito www.lionsclubcernuscopioltello.it, o sulla pagina sociale del Club.