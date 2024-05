Buono pasto pesante in Lombardia: per le famiglie mense scolastiche sempre più care

Mense sempre più salate nelle scuole della Lombardia. Mediamente i genitori dei bambini e degli alunni lombardi, per farli mangiare all’asilo o alle elementari, spendono quasi 5 euro a pasto, 96 euro al mese, 864 all’anno. Per i bimbi delle scuole dell’infanzia rispetto al precedente anno scolastico l’aumento del costo del pasto è stato dello 0,7% e dello 0,65% alle elementari. Nel 2019-‘20 invece pagavano 4,75 euro a pasto, 95 al mese e 854 euro all’anno all’asilo e 839 euro all’anno alle elementari, mentre nel 2017-‘18 il costo medio annuale per usufruire del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia era di 841 euro e di 828 alle primarie.

Significa che in sei anni ci sono stati rincari fino a 36 euro, che si sono sommati a tutti gli altri: trasporti, libri, materiale didattico, cancelleria, grembiulini, cartelle e zainetti... A tracciare il bilancio e tirare le somme del caro-mensa sono gli attivisti di Cittadinanzattiva, organizzazione fondata nel 1978 per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. La città lombarda più cara dove mangiare a scuola è Bergamo, al decimo posto della classifica nazionale: ogni pasto costa in media 5 euro e mezzo, per un conto mensile di 110 euro e uno annuale di 990 euro.

A Sondrio ogni singolo pasto costa 5,19 euro per una spesa mensile di 104 euro e un conto annuale di 934 euro. A Cremona, Lodi, Pavia e Varese la spesa è di 5 euro a pasto. Di contro, la città meno cara una volta tanto è Milano, dove la tariffa per la refezione scolastica è di 3,63 euro a pasto, pari a un costo di 73 euro al mese e di 653 all’anno. Il ticket per il pasto in classe è economico pure a Monza: costa 4,10 euro al giorno, 82 al mese e 738 all’anno. Il buono-pasto per la refezione scolastica, sebbene un poco più caro rispetto a quello del capoluogo regionale e della Brianza, è abbastanza abbordabile inoltre a Brescia, dove costa 4 euro e mezzo.

Rispetto alla Lombardia c’è comunque di peggio in quanto a tariffe: "La regione più costosa è la Basilicata con un costo di 109 euro mensili e 981 annui – spiega Anna Lisa Mandorino, presidente nazionale di Cittadinanzattiva –. La città più costosa invece è Torino, in Piemonte, con un costo medio a pasto di 6,6 euro e un costo annuale di 1.188 euro".