Brianza, tentativo di rapimento di una bimba di 8 anni: “Una donna col velo ha cercato di portarla via”

Correzzana (Monza) – Dopo la denuncia sporta ieri sera dalla madre, i carabinieri di Besana Brianza stanno indagando sul presunto tentativo di rapimento di una bambina di 8 anni, che arriva a pochi giorni dal caso di Milano in piazza Gae Aulenti. Al momento l'Arma non rilascia dichiarazioni sinché non si troveranno elementi chiave per fare luce su questa vicenda al momento poco chiara.

Il messaggio WhatsApp

Da qualche giorno la stessa mamma attraverso i gruppi WhatsApp di Correzzana ha raccontato del tentativo di rapire sua figlia. Dal messaggio che sta facendo il giro della Brianza pare che i fatti siano accaduti qualche giorno fa.

La donna col velo

La bimba di 8 anni e due altre amiche di 11 e 13 anni si sarebbero trovate lungo via Kennedy quando un'auto con a bordo una coppia di nordafricani si sarebbe avvicinata loro a bordo strada: dalla vettura una donna con il velo avrebbe provato a prelevare con la forza la figlia, senza però riuscirci per via dell'intervento delle amiche. La più grande le avrebbe fatto da scudo. Solo ieri sera la madre si è recata nella caserma a fare denuncia dicendo ai carabinieri di Besana: “Hanno cercato di rapire mia figlia”.

Festa di compleanno

Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi verso il tardo pomeriggio, la piccola si trovava a una festa di compleanno in un bar di Correzzana, sempre con la mamma, il papà e altre persone. A un certo momento della festa, la bimba e due amiche più grandi di lei (11 e 12 anni) avrebbero chiesto il permesso di allontanarsi da locale per andare a prendere qualcosa d’altro da mangiare.

Salvata dall’amica 12enne

Mentre le tre minori camminavano, sarebbero state avvicinate da una donna, descritta come una signora con un velo in testa. Questa, sempre secondo il racconto della donna, avrebbe afferrato la più piccola delle tre, cercando di trascinarla a sé per nel tentativo di rapirla. La dodicenne, a quel punto, avrebbe fatto da scudo alla bambina. Al loro rientro nel bar, la madre ha detto di averle viste tornare in lacrime.

La notizia sulla chat delle mamme

La notizia ha cominciato a circolare via WhatsApp tra le mamme di una scuola della zona di Besana. Al momento è un giallo e solo gli uomini dell'Arma potranno fare chiarezza dopo la denuncia. Infatti, da ieri hanno immediatamente avviato le indagini per capire cosa possa essere realmente successo. Non si esclude nemmeno che possa essersi trattato di un malinteso.

Stop al panico

Per questo la raccomandazione è quella di agire con prudenza, soprattutto attraverso social, per evitare che informazioni riservate e delicate (considerando anche che ci sono dei minori coinvolti) possano intersecarsi nelle indagini e seminare sprovvedutamente il panico tra la cittadinanza.

L’appello del municipio

Sulla vicenda anche l'Amministrazione comunale ha diramato una comunicazione: ”In merito alle notizie di un presunto tentativo di rapimento verificatosi a Correzzana nei giorni scorsi, l’Amministrazione, preso atto delle indagini in corso da parte dei Carabinieri - ai quali è stato garantito il massimo riserbo e la dovuta collaborazione, mettendo subito a disposizione i dati dell’impianto di videosorveglianza comunale - invita tutta la cittadinanza a utilizzare la massima prudenza riguardo le informazioni che stanno circolando sulla vicenda, specie a mezzo social network. Innanzitutto per non intralciare le delicate indagini in corso; in secondo luogo per non alimentare possibili fraintendimenti riguardo un episodio i cui dettagli devono ancora essere appurati dalle autorità competenti”.