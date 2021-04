Milano - A partire da lunedì 12 aprile l'Italia si colorerà quasi tutta d'arancione. Passano infatti nella fascia media di rischio le Regioni Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana e dopo praticamente un mese in rosso. Dopo il monitoraggio settimanale e l'ordinanza del ministro della Salute, approderà invece in zona rossa la Sardegna, ex zona bianca di fine febbraio. Ancora in lockdown Campania, la Valle d'Aosta e la Puglia. Confermate in arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. Il livello di ricoveri in aree mediche e nelle terapie intensive si sta stabilizzando, ha annunciato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante il consueto punto stampa della Cabina di Regia. "Per quanto riguarda l'Rt è in decrescita a 0,92 sostanzialmente, però ci sono otto regioni che hanno un Rt maggiore di 1 e due (Sardegna e Valle d'Aosta) che hanno un Rt superiore a 1,25, quindi sono nello scenario di tipo 3; sei regioni hanno uno scenario di trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2, vuol dire che hanno il limite inferiore di Rt superiore o uguale a 1".

Per la Lombardia, il passaggio in arancione dopo 28 giorni di rosso, è "un'occasione da non sprecare", come sottolineato dal governatore Attilio Fontana. "Osserviamo tutte le regole che consentono di tenere sotto controllo la diffusione del virus. Non abbassiamo la guardia, rispettiamo il distanziamento e gli isolamenti qualora si verifichi un contagio - ha detto il governatore - Si intravvede la luce in fondo al tunnel, chiedo ai cittadini di non mollare e tornare ad avere fiducia nel grande spirito lombardo". Il numero uno del Pirellone ha poi precisato: "Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le nostre principali libertà. Siamo nelle condizioni per dire che faremo un'estate da liberi". Queste le parole del governatore lombardo Attilio Fontana. Da lunedì la regione tornerà in zona arancione, dopo 28 giorno di lockdown. L'obiettivo adesso è non tornare più indientro e dire definitivamente addio al rosso. "Il vaccino è la strada attraverso cui arrivare alla zona bianca. E' l'unico mezzo che ci consente di combattere efficacemente il virus, quindi più vaccini facciamo e più ci avviciniamo alla libertà. Abbiamo la potenzialità per superare i 150mila vaccini al giorno se ci saranno i vaccini".

Occhi puntati alla curva dei contagi mentre continua il pressing per le riaperture, a partire dal 20 aprile. "Occorre dare segnali di speranza al Paese e segnare un cambio di passo rispetto alle chiusure delle ultime settimane - ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati -. Un recente studio sui contagi dimostra che solo una persona su mille si infetta di Covid all'aperto. Forza Italia chiede, dunque, all`esecutivo di accelerare con il tagliando all`ultimo decreto e di prevedere la riapertura delle attività economiche all`aperto - a partite dalla ristorazione - in tutta sicurezza. Allo stesso tempo le Regioni che stanno vedendo calare i dati epidemiologici devono poter tornare, a partire al 20 aprile, in zona gialla. Cittadini e imprese, dopo tanti sacrifici, si aspettano un cronoprogramma per un graduale ritorno alla normalità. Forza Italia è una forza responsabile di governo, ma la nostra azione politica ha l`immediato obiettivo di dar loro risposte concrete".

Ieri in Italia erano 18.938 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Registrati altri 718 morti per un ricalcolo della Sicilia. Eseguiti 362.973 tamponi, con un indice positività al 5,2%. In Lombardia 3.289 nuovi casi, in Campania 2.225, in Piemonte 1.798. Gli attualmente positivi si sono attestai a quota 536.361 (-7.969): in calo i ricoveri (-705 per un totale di 28.146) e terapie intensive (-60 per un totale di 3.603), mentre gli isolati a casa ieri erano 504.612. 26.175 i dimessi/guariti per un totale di 3.086.586 da inizio pandemia.

Per quanto concerne la Lombardia venerdì i nuovi casi di positività al coronavirus erano 3.289 (di cui 153 'debolmente positivi') a fronte di 56.476 (di cui 39.300 molecolari e 17.176 antigenici) per un rapporto del 5,8%. 92 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi erano 3.613 e le persone in terapia intensiva 828 ; 2 in meno di giovedì. 6.252 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 249 in meno del giorno precedente. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 8.570.894 tamponi. Nelle province i nuovi casi erano così suddivisi Milano 881 di cui 310 a Milano città; Bergamo 241; Brescia 512; Como 213; Cremona 109; Lecco 116; Lodi 66; Mantova 155; Monza e Brianza 257; Pavia 228; Sondrio 108; Varese 319.

Ecco i dati Covid delle altre regioni

FRIULI

In Friuli Venezia Giulia oggi su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 84 casi (7,20%). I decessi registrati sono 9, a cui se ne aggiungono 3 pregressi; i ricoveri nelle terapie scendono a 75, cosi' come quelli negli altri reparti che calano a 516. I decessi complessivamente ammontano a 3.494, con la seguente suddivisione territoriale: 739 a Trieste, 1.852 a Udine, 645 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.646, i clinicamente guariti 4.639, mentre le persone in isolamento scendono a 10.831. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.201 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.306 a Trieste, 48.773 a Udine, 19.728 a Pordenone, 12.272 a Gorizia e 1.122 da fuori regione

EMILIA-ROMAGNA

Sono 1.525 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 28.525 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora 33 morti, mentre prosegue il calo dei ricoverati. Dei nuovi positivi 558 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. Scendono ancora i casi attivi, che sono 67.432, il 95,3% dei quali in isolamento domiciliare, perché non richiedono cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 334, nove in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 2.805 pazienti, 111 in meno. La provincia con il numero maggiore di casi è Bologna, con 372 casi, seguita da Modena (279) e Parma (193). Le nuove vittime, di età compresa fra i 53 e i 94 anni, sono otto in provincia di Bologna, cinque in quella di Rimini, quattro nel Modenese, nel Reggiano e in provincia di Forlì-Cesena, tre a Parma e Ravenna una a Piacenza e Ferrara Dall'inizio della pandemia il totale dei morti in Emilia-Romagna è di 12.340.

MARCHE

Sono 414 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Sono stati testati 4.753 tamponi - fa sapere il Servizio Sanità della Regione -: 2.450 nel percorso nuove diagnosi (di cui 769 nello screening con percorso Antigenico) e 2.303 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,9%). Dei 414 positivi, 113 sono in provincia di Ancona, 107 in quella di Pesaro Urbino, 76 in provincia di Macerata, 58 in quella di Ascoli Piceno, 37 in quella di Fermo e 23 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (59), contatti in setting domestico (112), contatti stretti di casi positivi (123), contatti in setting lavorativo (9), contatti in ambiente di vita/socialità (2), contatti rilevati in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1), screening percorso sanitario (1) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 104 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Su 769 test del Percorso Screening Antigenico "sono stati riscontrati 73 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%".

TOSCANA

È di 1.177 altri nuovi positivi (età media 44 anni) e di altri 28 morti (età media 79,4 anni) l'aggiornamento delle 24 ore del Covid in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana le vittime totali salgono a 5.632 persone dall'inizio della pandemia. Sono diventati 207.986 i casi di positività totali, lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono stati 1.397 e crescono di più in percentuale (+ 0,8%) raggiungendo quota 174.442. Gli attualmente positivi sono oggi 27.912 (- 0,9% su ieri) di cui i ricoverati sono 1.974 (-14 persone su ieri; 286 di questi sono in terapia intensiva, due in più). Ci sono inoltre 25.938 positivi in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (- 234 su ieri, - 0,9%). Infine ci sono altre 29.484 persone (- 1.653 persone su ieri, - 5,3%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

ABRUZZO

Sono 238 i nuovi positivi oggi in Abruzzo di età compresa tra 5 mesi e 93 anni. In particolare 102 in provincia della. In particolare 102 in provincia dell'Aquila che resta la provincia più colpita, 77 in provincia di Chieti, 10 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Teramo, 4 con residenza in accertamento). Soni stati eseguiti 4281 tamponi molecolari e 1658 test antigenici, 13 deceduti, 55277 guariti (+201), 10226 attualmente positivi (+23), 557 ricoverati in area medica (-14), 67 ricoverati in terapia intensiva (-1), 9602 in isolamento domiciliare (+38).

PUGLIA

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 13.461 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.804 casi positivi, il 13,4% dei test (ieri era del 12,54%). Dei casi complessivi, 530 in provincia di Bari, 379 in provincia di Foggia, 376 in provincia di Taranto, 213 in provincia di Lecce,154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 31 decessi (ieri erano stati 48): 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test. 152.439 sono i pazienti guariti. 51.558 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171, mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 5174. .