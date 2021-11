La curva dei contagi continua nella sua ascesa: un trend che ancora non desta preoccupazioni eccessive ma che va comunque tenuto d'occhio, soprattutto in certe aree come il Friuli Venezia Giulia (trainato dai dati di Trieste), il Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano. I dati di oggi confermano il trend di aumento dei casi. E viene monitorata con attenzione anche la situazione negli ospedali dove, al di là dei numeri che si succedono giorno per giorno, si assiste a un incremento negli accessi, sia nei reparti ordinari, sia nelle Terapie intensive.

In contemporanea con l'aumento dei casi, si "scalda" anche il dibattito sulla terza dose. Da una parte questa fase della campagna sembra procedere con minor slancio, dall'altra sono in molti (lo ha fatto oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa) a parlare della possibilità di un ampliamento del bacino di italiani che dovranno ricevere il cosiddetto "booster", con l'ingresso nel plateau dei vaccinandi anche dei cinquantenni.

Sono 2.834 i nuovi casi Covid, pressoché stabili rispetto a ieri (+16), con 238mila tamponi (+92mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 41 decessi (+21) e un tasso di positività dell'1,2% (-0,7 punti percentuali). Nel Lazio sono stati rilevati 388 casi, in Sicilia 382 e in Veneto 336. Gli attualmente contagiati sono in risalita a quota 84.447 (+725) dei quali 2.992 ricoverati nei reparti ordinari (+129) e 385 in terapia intensiva (+21). Restano in isolamento domiciliare 81mila persone mentre sono 2.065 le persone guarite o dimesse.

I tamponi effettuati In Lombardia sono stati nelle ultime 24 ore 42.619, per un totale complessivo di 17.517.039. I nuovi casi positivi sono 213, 48 (+3) i ricoverati in terapia intensiva, 293 (+5) quelli non in terapia intensiva. Nessun decesso con covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di un totale di 34.162 morti dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia: Milano 75 di cui 30 a Milano città; Bergamo 6; Brescia 29; Como 9; Cremona 11; Lecco 7; Lodi 9; Mantova 7; Monza e Brianza 19; Pavia 14; Sondrio 2; Varese 15.

Emilia Romagna Sono 334 i nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di quasi 16mila tamponi registrati. Si contano però ancora otto morti: un uomo di 76 anni nel Piacentino, una donna di 87 e un uomo di 83 nel Reggiano, una donna di 84 e un uomo di 76 anni in provincia di Bologna e tre donne (di 84, 85 e 87 anni) nella provincia di Forlì-Cesena. Con il 95,4% dei casi attivi in isolamento domiciliare, crescono i ricoverati nei reparti Covid che sono 320 (12 in più di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 29 pazienti, uno in meno di ieri. Dei nuovi positivi 119 sono asintomatici e l'età media è di 41,1 anni. In termini assoluti la provincia di Bologna è quella con il numero più alto di nuovi contagi, 118 (dei quali cinque nell'Imolese), seguita da Modena (54) e Ravenna (43).

Liguria Ci sono 84 nuovi contagi covid in Liguria e sale a 2.446 (+40) il totale dei casi positivi. Si registrano poi due nuovi decessi , un uomo di 82 anni e uno di 85 anni deceduti il 31 ottobre rispettivamente all'ospedale di Sanremo e a quello di La Spezia. Risale poi a 89 (+4) il numero dei ricoverati, con 11 malati in terapia intensiva (ieri erano 10). È quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. Si riducono le persone in isolamento domiciliare in regione (-1 a 1.156). Mentre in sorveglianza attiva ci sono 1.835 persone (ieri 1.758). Ancora molti i nuovi contagi nel genovese: 21 in Asl3, con altri 2 in Asl4. Ma sono 22 i nuovi contagi a Imperia, 2 a Savona e spiccano i 37 nuovi casi registrati a a La Spezia.

Toscana In Toscana 190 nuovi casi di coronavirus su 4.814 tamponi molecolari e 9.696 antigenici rapidi, quattro morti e 181 guariti. Il tasso dei positivi raggiunge l'1,3% sul totale dei test e il 4,7% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre risale in linea con la tendenza tipica del fine settimana la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 299 (+16 rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (dato stabile). Dall'inizio dell'emergenza si contano 290.031 contagi accertati, 276.842 guarigioni e 7.287 decessi. Sul lato delle quarantene, in base ai dati delle aziende sanitarie, scendono leggermente gli isolamenti domiciliari di asintomatici e malati lievi: oggi sono 5.603 (-11). Viceversa rimbalzano a 16.734 le sorveglianze attive di persone entrate in contatto con casi infetti (+479).

Lazio Sono 9.727 le persone attualmente positive al Sars-cov2 nel Lazio, di cui 433 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 9.236 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 377.448 e i morti 8.804, su un totale di 395.979 casi esaminati.

Marche Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 42 nuovi casi di Covid-19, il 3,1% rispetto ai 1.339 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 4,6%, con 45 casi su 971 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è tornato a calare e oggi e' a 43,35, mentre ieri era stato dal 47,42. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 116.319. Gli ultimi casi sono stati individuati 11 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata, 23 in quella di Pesaro-Urbino, 1 nel Fermano, 1 nel Piceno e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici, 8 contatti stretti con positivi, 15 contatti domestici, 1 rilevato in ambiente scolastico, 1 in ambito assistenziale e 1 extra-regione; 5 casi sono oggetto di approfondimento epidemiologico. Dall'inizio della crisi pandemica sono stati individuati 26.099 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 35.895 in provincia di Ancona, 24.476 in quella di Macerata, 11.933 nel Fermano e 12.724 nel Piceno; inoltre, sono 5.192 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

Puglia Oggi in Puglia sono stati registrati 14.824 test per l'infezione da Covid-19 e 83 casi positivi: 9 in provincia di Bari, nessuno nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 17 in quella di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto e uno di provincia in via di definizione. Inoltre non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 3.119 le persone positive, 141 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 273.092 a fronte di 4.217.532 test eseguiti, 263.138 sono le persone guarite e 6.835 quelle decedute.

Campania In Campania sono 248 i nuovi casi di Covid accertati, su 11.491 test eseguiti. Si registrano sette decessi. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 22; Posti letto di degenza disponibili: 3.160; Posti letto di degenza occupati: 269.

Calabria Sono 46 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.639 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati

1.302.730 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 87.654 (ieri erano 87.608). Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 4,82% al 2,81%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.451 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 83.095 (+88 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 107 (+1 rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (+1 rispetto a

ieri). Gli attualmente positivi sono 3.108 (-42).

Sicilia Nuovo rialzo dei dati sulla pandemia in Sicilia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, che viene diffuso quotidianamente, nell'Isola sono 382 i nuovi positivi scoperti tra ieri e oggi su una totale di 13.028 tamponi processati. Numeri che portano a una incidenza del 2,9%. La Sicilia è così seconda per incremento giornaliero tra le regioni italiane, subito dopo il Lazio con 388 nuovi casi su un totale di 21.386 (incidenza dell'1,8%). I dati sulle province evidenziano un boom di nuovi casi nel Catanese: 239. Il numero complessivo degli attuali contagiati sale di 227 persone e si assesta a 7.611. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 152, mentre il report segnala per la giornata di ieri un solo decesso. Negli ospedali si contano 305 ricoverati in regime ordinario e 40 in terapia intensiva.

Sardegna Ci sono due decessi e 30 nuovi casi di positività al coronavirus nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Le persone testate sono 934, i tamponi processati 2.431, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (1 in più di ieri), 42 (-2) in area medica. In isolamento domiciliare si trovano 1.298 persone, 9 in più rispetto a ieri).