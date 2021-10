L'obbligo del green pass è ormai una realtà da quattro giorni, ma sono in tanti a cercare le scuse più disparate per evitare di dover fornire la certificazione. E anche l'Inps ha registrato un aumento delle richieste di malattia rispetto alla passata settimana. In totale però sono stati scaricati 100 milioni di green pass: segno che la stragrande maggioranza degli italiani ha la certificazione.

Sono 2.697 i nuovi casi di Covid da ieri in Italia e 70 i morti. Emerge dal bollettino con i dati aggiornati sull'emergenza. I tamponi da ieri sono stati + 662mila con il tasso di positività sceso allo 0,4%. In lieve calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva per Covid. Dal bollettino con i dati aggiornati dell'emergenza emerge che i ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono -5 per un totale di 2.423. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 355 (-3 rispetto a ieri) con 27 ingressi del giorno.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati effettuati 146.018 tamponi, per un totale complessivo di 16.229.291. I nuovi casi positivi sono 412, un ricoverato in terapia intensiva in più per un totale di 53. I ricoverati non in terapia intensiva sono 283 (-5). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 7, per un totale complessivo di 34.126. I nuovi casi per provincia: Milano 131 di cui 52 a Milano città, Bergamo 41, Brescia 60, Como 18, Cremona 16, Lecco 18, Lodi 5, Mantova 10, Monza e Brianza 48, Pavia 16, Sondrio 8, Varese 23

Piemonte Lieve aumento dei ricoverati Covid in Piemonte, + 8 complessivo. In terapia intensiva -1, con totale sceso a 19, ma negli altri reparti +9, totale a 184. L'Unità di crisi della Regione registra anche 4 decessi (nessuno relativo a oggi), 245 nuovi casi dopo l'esito di 60.783 tamponi, di cui 53.628 antigenici. Il tasso di positivi è dello 0,4%, la quota di positivi 62,9%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.181, i nuovi casi di guarigione 162. Dall'inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 386.165 casi positivi, 370.983 guariti, 11.798 vittime.

Friuli Venezia Giulia Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.475 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,52%. Sono inoltre 24.796 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (0,05%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi (un uomo di 68 anni di Ronchi dei Legionari, una donna di 84 anni di Muggia, una donna di 86 anni di Trieste, una donna di 89 anni di Sagrado, una donna di 90 anni di Trieste e una donna di 94 anni di Muggia); restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 46 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

Puglia Lo 0,54% dei 23.197 test processati nelle ultime ore in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 127 nuovi casi di contagio di cui la gran parte rilevati in provincia di Taranto in cui si contano 35 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi contagiati le province Bat con 28 casi, Lecce con 25, Foggia con 17, Bari con 11 e Brindisi con 7. Di altri due casi non è nota la provincia di residenza e altri due riguardano residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 2.101 di cui 128 ricoverati in area non critica covid (uno in meno rispetto a ieri) e 19 in Terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Le vittime del virus sono tre mentre i guariti salgono a 261.682: 146 in più rispetto a ieri.

Calabria Sono 110 i nuovi contagi registrati (su 5.744 tamponi effettuati), +155 guariti e 2 morti (per un totale di 1.434 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -47 attualmente positivi, -39 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 8).