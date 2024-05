Autobus e auto a idrogeno, primo test drive sulle vie di Mind Milano

Milano, 6 maggio 2024 – Costruito e progettato in Umbria il primo autobus a idrogeno completamente made in Italy e due macchine, esempio d'eccellenza italiana, hanno fatto il loro primo test drive in Lombardia sulle vie di Mind Milano Innovation District, che sta sorgendo alle porte di Milano nell'area che nel 2015 ha ospitato l'Esposizione Universale.

Mind innovation week Rho, test drive bus e auto a idrogeno

Il 'viaggio' prova è iniziato questa mattina lungo il Decumano e il Cardo nell’ambito della Mind Innovation Week. Prodotto dal Gruppo Rampini, leader nel settore dei bus di piccole dimensioni a impatto zero, l'autobus è battezzato non a caso 'Hydron', è totalmente alimentato a cella combustibile a idrogeno, innovativo, può trasportare fino a 48 persone, in soli otto metri, con un'autonomia di 450 chilometri. "Mind è una palestra d’innovazione e di sperimentazione anche nel settore della smart mobility – ha dichiarato Igor De Biasio, Ceo Arexpo spa – quotidianamente qui lavorano oltre 2.000 persone, l’applicazione dell'idrogeno nella mobilità e nella logistica in Italia, è un aspetto che ci interessa molto".

L’iniziativa è promossa da Think Smart Mobility Mind, una rete di realtà che ha come obiettivo creare un partenariato pubblico-privato per dare all’idrogeno nel nostro paese il ruolo determinante che sta già assumendo nell’economia europea sostenibile e per contribuire allo sviluppo del settore in linea con i progetti della Regione Lombardia nell’ambito della mobilità. Tra i partner Arexpo Spa, Lendlease Italia e Fondazione Triulza. "L'autobus ad idrogeno è unico in Europa nel suo genere e siamo contenti di essere in questo luogo di sperimentazione per il test drive – ha dichiarato Caterina Rampini, amministratore delegato e vicepresidente di Rampini SpA – il primo prototipo è del 2011 e oggi possiamo dire di aver vinto la scommessa". Imprese private e istituzioni.

"Regione Lombardia in questi anni ha investito molto sulla mobilità sostenibile, siamo impegnati in una vera e propria 'rivoluzione' green del traporto pubblico locale e abbiamo stanziato oltre 150 milioni all’anno per l'acquisto di 1.200 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale su tutto il territorio, da quelli elettrici a quelli ibridi, ma anche metano e idrogeno – dichiara Franco Lucente assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – abbiamo anche investito sul ferro con lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro per la consegna di 222 nuovi treni, che saranno tutti operativi entro il 2025". Nel pomeriggio avranno la possibilità di partecipare al test drive 'abitanti' e visitatori di Mind.