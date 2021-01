Milano, 6 gennaio 2021 - Nell'utimo giorno in cui è in vigore il decreto Natale, che la Lombardia in zona rossa come tutta Italia, alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto ponte che porterà un paio di giorni di zona gialla il 7 e 8 gennaio, si guarda ai dati sul contagio con particolare attenzione, dal momento che da lunedì prossimo, 11 gennaio, le restrizioni torneranno ad articolarsi su base regionale a seconda delle singole situazioni. Ieri in Lombardia sono stati registrati 1.338 nuovi positivi e 61 decessi.

Coronavirus Lombardia

Oggi invece sono 2.952 i nuovi positivi in regione; 92 le vittime nelle ultime 24 ore (25.498 dall'inizio dell'epidemia). I tamponi effettuati sono 28.462, per un tasso di positività pari al 10,3%, in linea con quello di ieri (10,4%). I guarti o dimessi salgono di 2.486 unità ma aumentano i ricoverati: +80 nei reparti (3.424 in totale) e 18 nuovi ingressi nelle terapie intensive (anche se il numero di letti occupati, 471, fa segnare -4 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le province, Milano torna a essere la più colpita con 727 nuovi casi di cui 310 nel capoluogo, seguita da Brescia con 681 e Pavia con 291. Le altre province vedono Bergamo a 136, Como a 159, Cremona a 115, Lecco a 88, Lodi a 89, Mantova a 274, Monza Brianza a 175, Sondrio a 77 e Varese a 95.

Covid: il contagio in Italia /Pdf

Sono 20.331 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia, a fronte di 178.596 tamponi; 548 i decessi (76.877 totali dall'inizio dell'epidemia). Stabile l'indice di positività che si attesta all'11,4%. E' quanto emerge dal bollettino coronavirus elaborato dal ministero della Sanità. Per quanto riguarda gli altri dati, lieve incremento delle terapie intensive (2 in più contro i -10 di ieri): oggi gli accessi sono stati 183, il totale è 2.571. Dai reparti ordinari sono invece usciti 221 pazienti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.174. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a ieri (-449); I guariti di oggi sono 20.227 per un totale di 1.556.356.

Monitoraggio Iss

Venerdì 8 gennaio arriveranno i dati del monitoraggio dell'Iss. L'annunciato inasprimento dei parametri legati alla definizione di zona rossa e zona arancione in base all'indice Rt può produrre lo spostamento di alcune regioni in una fascia con restrizioni maggiori rispetto alla 'zona gialla rafforzata', che dovrebbe tornare in vigore l'11 gennaio. Come detto, infatti, da lunedì prossimo il livello di restrizioni tornerà ad essere articolato su base regionale a seconda delle singole criticità-

Vaccino

Intanto sul fronte vaccini, l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera a quello di Moderna. "Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace, come prossimo passo garantiremo l'autorizzazione alla commercializzazione nell'Ue", ha dichiarato la Commissione europea in una nota. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in corso, invece, sono 17mila i lombardi immunizzati: in due giorni è stato utilizzato un quinto delle dosi a disposizione. A livello nazionale il commissario Domenico Arcuri conta di arrivare a vaccinare 5,9 milioni di persone entro marzo.

Vaccinati Covid in Italia oggi: la dashboard in tempo reale

Medico immunizzato e ammalato

Il dottor Demetrio Viglianisi, 56 anni, medico di base di Sondrio, è ricoverato in ospdeale alcuni giorni dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino anti coronavirus. "A me, purtroppo, non è andata bene, per i tempi tecnici. Sicuramente, quando mi sono sottoposto al vaccino quella domenica al 'Vaccino Day' all’ospedale di Sondrio, il virus, in me, era già presente", spiega dal letto d'ospedale.