Milano, 10 dicembre 2020 - La Lombardia si appresta ad abbandonare la zona arancione per approdare domenica 13 dicembre in zona gialla. La promozione è stata possibile grazia al costante miglioramento dei numeri dell'emergenza Covid nella regione più colpita dalla pandemia. Ieri i nuovi positivi erano oggi 1.233, con 14.175 tamponi effettuati e un rapporto test/casi sceso al 8,6%. Per quanto concerne gli ospedali, pressione in flessione con una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva (-1, per un totale di 766) e nei reparti (-460, 5.727 nel comolesso). Mercoledì si è anche regsistrato il record di guariti e dimessi (23.090). I decessi di ieri erano 69, per un totale complessivo di 3.277 dall'inizio della pandemia. Per proseguire su questa starda sarà però fondamentale non abbasare la guardia di fronte al virus, in modo da scongiurare il rischio di una terza ondata.

Bollettino Covid Italia 10 dicembre / Pdf

Qui pubblicheremo, non appena disponibili, i dati del bollettino Covid del Ministero della Salute

Bollettino Regione Lombardia 10 dicembre

Qui pubblicheremo, non appena disponibili, i dati del bollettino Covid della Regione Lombardia con i contagi provincia per provincia

Fontana: rispetto delle regole per evitare terza ondata

Per il governatore lombardo Attilio Fontana: "Le misure della zona gialla, se rispettate e rigorosamente applicate dai nostri cittadini, penso che potrebbero essere sufficienti per evitare quello che è successo a ottobre" ed evitare una terza ondata del coronavirus dopo le feste natalizie. "La domanda andrebbe rivolta agli esperti - ha sottolineato Fontana - credo che queste scelte siano state fatte in modo oculato e attento da parte delle persone che si occupano di contrastare l'epidemia". Quindi ha aggiunto: "La zona gialla, che mantiene delle limitazioni, si avvicina all'ordinanza che ho firmato il 22 ottobre e che determinò una stabilizzazione" dei contagi "nel senso che bloccò" la curva e "iniziò a stabilizzarla".

Galli: "Senza precauzioni ritorno malattia è scontato"

Per l'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli, 2una terza ondata di Covid-19 dopo le feste di Natale e Capodanno "non l'ha necessariamente ordinata il dottore", quindi va fatto il possibile per scongiurarla. Ma "se non prendiamo tutte le necessarie precauzioni, e non continuiamo a mantenerle, non posso che accodarmi alle posizioni già espresse da alcuni miei illustri colleghi e dire che la ripresa della malattia a gennaio è un fatto quasi scontato". "Non ci possiamo permettere di non essere prudenti - ha spiegato - E' una banalità, ma tutti i segnali che tirano verso il 'liberi tutti' diventano pericolosi".

Da arancione a gialla: ecco cosa cambia

Da domenica scatteranno quindi delle restrizioni più 'soft' rispetto alla condizione attuale. Sarà sempre proibito circolare durante il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5, salvo i sempre "comprovati motivi" di lavoro, necessita' e salute che dovranno essere giustificati con un'apposita autocertificazione. Riaprono bar e ristoranti ma solo fino alle 18, quindi il pranzo fuori torna a essere consentito. Dopo le 18, invece, è permesso solo ritirare cibo d'asporto (ma sempre entro le 22, momento in cui entra in vigore il coprifuoco). Riaprono i battenti i centri commerciali, con l'esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Sempre chiusi musei, cinema, teatri, palestre, piscine e sale giochi. E' sempre consentito nelle Regioni classificate a livello 'giallo' muoversi liberamente senza l'obbligo di autocertificazione, ovviamente nell'orario in cui non vige il coprifuoco. Si puo' andare nei centri sportivi, fare jogging e altra attività sportiva all'aperto, purche' da soli. La raccomandazione valida resta però sempre quella di evitare spostamenti e incontri non necessari. Capitolo istruzione: le Università restano chiuse, eccetto per le matricole e per le attività di laboratorio che chiaramente non possono essere effettuate da remoto. L'insegnamento in presenza è prevista per scuole d'infanzia, elementari e medie, mentre la didattica a distanza resta il 'must' per licei e scuole superiori in genere.

Vaccino anti-Covid: si parte il 15 gennaio

Giacomo Lucchini, responsabile operativo della Lombardia per il piano vaccinale anti Covid ha spiegato: "La pianificazione della struttura commissariale prevede le consegne a partire dal 15 di gennaio e noi ci stiamo attrezzando per quella data". "Le caratteristiche del primo vaccino, sia per la somministrazione che per lo stoccaggio, richiedono strutture sanitarie e quindi partiremo da quelle", ha aggiunto Lucchini che poi ha spiegato come i primi ad essere vaccinati, "secondo criteri individuati a livello nazionale" saranno "le categorie più esposte, in questo caso operatori sanitari e socio sanitari e ospiti delle Rsa". "Con l'arrivo delle nuove dosi, completata la prima fase che durerà fino a marzo, pianificheremo l'apertura ad altre categorie, gli over 80 e poi gli over 60", ha concluso

Covid, zona gialla: ecco le nuove regole. Cosa si può fare e cosa no

Le altre notizie sul Covid:

Vaccino anti Covid: in Lombardia si parte il 15 gennaio

Covid, Gimbe: "Rallentano nuovi casi ma crollano tamponi"

Covid, terapie intensive al collasso a Stoccolma. Germania: ancora record di casi