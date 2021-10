Milano - Dopo settimane di sostanziale calma, è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe a spiegare che la pandemia in Italia sta prendendo una certa accelerazione. Nella settimana 20-26 ottobre 2021, rispetto alla precedente, c'è stato un aumento del 43,2% dei nuovi casi (25.585 contro 17.870) e una diminuzione dei decessi (249 contro 271). Crescono i ricoveri con sintomi (2.604 contro 2.423), mentre calano le terapie intensive (341 contro 355).

Basilicata : Su 584 tamponi molecolari, 24 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 15 guarigioni.

Lazio : Oggi vengono segnalati 594 casi e 5 vittime.

I nuovi casi di positività accertati sono 56 e i guariti 19. Si registra un'altra vittima, 1.464 in tutto Abruzzo : Sono 98 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i casi positivi al Covid registrati oggi. Nessun decesso.

: Sono 98 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i casi positivi al Covid registrati oggi. Nessun decesso. Sardegna : Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi e 59 nuovi casi di positività.

: Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi e 59 nuovi casi di positività. Campania : Sono 627 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 28.047 test esaminati. Sette le vittime.

: Sono 627 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 28.047 test esaminati. Sette le vittime. Piemonte : Riscontrati 268 contagi e 4 decessi.

: Riscontrati 268 contagi e 4 decessi. Emilia Romagna : Accertati 391 nuovi positivi e 6 morti.

: Accertati 391 nuovi positivi e 6 morti. Marche : Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 91 nuovi casi. Registrato anche un decesso.

: Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 91 nuovi casi. Registrato anche un decesso. Calabria : Le persone risultate positive al coronavirus sono 25.747, +361 rispetto a ieri.

: Le persone risultate positive al coronavirus sono 25.747, +361 rispetto a ieri. Friuli Venezia Giulia : Oggi sono stati rilevati 249 contagi, si registrano anche 2 decessi.

: Oggi sono stati rilevati 249 contagi, si registrano anche 2 decessi. Valle d'Aosta : Nessun decesso e tre nuovi casi positivi al Covid.

: Nessun decesso e tre nuovi casi positivi al Covid. Sicilia :

Intanto in Russia ogni giorno si rinnova il record dei contagi e delle vittime. Ieri ha alzato ancora l'asticella di morti per Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 1.123 portando il bilancio complessivo a 233.898. I nuovi contagi sono stati 36.582. Da domani nella capitale Mosca entreranno in vigore nuove restrizioni anti-Covid e per la prossima settimana sono stati decretati sette giorni a casa dal lavoro in tutta la Federazione per cercare di far rallentare la diffusione del coronavirus.

In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43.941 nuovi casi di Covid e 207 morti. Da alcune settimane contagi, ricoveri e decessi sono in costante aumento ma un documento del Tesoro ha avvertito che decretare nuove misure anti-Covid (il cosiddetto Piano B) potrebbe costare 18 miliardi di sterline.

Continua a scendere il numero dei nuovi casi di Covid negli Stati Uniti. La media dei nuovi contagi giornalieri si aggira oggi intorno ai 70mila casi, con un calo del 20% nel corso delle ultime due settimane, secondo quanto rileva il New York Times. Nello stesso periodo, i decessi sono diminuiti del 15%, con una media di 1.400 morti al giorno. Sebbene si tratti ancora di un numero molto alto, va sottolineato che il dato è in costante calo e sembra destinato a diminuire. I nuovi contagi sono scesi regolarmente in 45 stati, con le aree più soggette a nuove impennate localizzate soprattuto nella parte occidentale degli Usa. L'Alaska rimane lo stato con il più alto numero di casi in rapporto alla popolazione, seguita da Montana, Wyoming, North Dakota e Idaho.