Milano, 22 maggio 2021 - L'Italia si prepara a diventare gialla da lunedì 24 maggio. Anche la Valle d’Aosta, infatti, ultima regione arancione, passerà nella fascia con minori restrizioni. Ma il calo costante dei contagi, rafforzato dall’aumento della copertura vaccinale, ha innescato un meccanismo che potrebbe portare quasi tutto il Paese in fascia bianca entro giugno. Con tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) che hanno già le carte in regola per la promozione dal 31 maggio. Altre quattro (Veneto, Abruzzo, Umbria e Liguria) che seprano nel passaggio dal 7 giugno. E regioni come Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio che potrebbero diventare bianche dal 14 giugno. A patto che le varianti Covid restino sotto controllo. E, di conseguenza, anche il numero dei contagi.

Monotoraggio e indice Rt: i dati di venerdì 21 maggio

Sommario

Il bollettino dell'Italia del 22 maggio/ PDF

Venerdì, in Italia, si sono registrati 5.218 nuovi casi di Covid con 218 morti. Rispetto al bollettino del giorno prima sono scesi i casi (erano 5.741) ma sono aumentati i decessi (erano 164). Il tasso di positività è calato dal 2,3% all'1,9%. Gli attualmente positivi sono 291.788 di cui 280.394 in isolamento domiciliare, 9.925 ricoveri ordinari e 1.469 ricoveri in terapia intensiva con 51 nuovi ingressi. La regione con il maggior incremento giornaliero è la Lombardia con 874 nuovi casi, seguita da Campania a 705, Sicilia a 493 e Lazio a 471. Che la situazione stia migliorando lo certifica anche il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Qui pubblicheremo i dati e il pdf del bollettino odierno appena saranno disponibili.

Il bollettino della Lombardia del 22 maggio/ Tabella

In Lombardia, venerdì, sono stati registrati 847 casi di Covid-19, di cui 74 debolmente positivi, e 11 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 33.449. I tamponi effettuati sono 45.058 (di cui 27.489 molecolari e 17.569 antigenici), con un indice di positività all'1,8%. I guariti/dimessi sono stati 998 (totale complessivo: 759.878, di cui 3.282 dimessi e 756.596 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva sono scesi a 308 (-8), mentre i ricoverati a 1.662 (-93). E' la prima volta dallo scorso ottobre sotto la soglia dei 2000 . Per quanto riguarda le province, nel Milanese si sono contati 241 casi di Covid-19, di cui 102 a Milano citta'. Nel resto della Lombardia: a Bergamo: 77 casi; Brescia: 93; Como: 56; Cremona: 33; Lecco: 25; Lodi: 14; Mantova: 32; Monza e Brianza: 79; Pavia: 41; Sondrio: 17; Varese: 118. Qui pubblicheremo i dati e la tabella del bollettino odierno appena saranno disponibili.

Intanto, la campagna vaccinale procede spedita. Anche se - come ha detto la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - "ci tengono con il freno a mano. Ma noi corriamo lo stesso»". "Se ci verranno dati 85 mila vaccini al giorno - ha aggiunto - arriveremo a vaccinare tutti con la prima dose entro il 30 agosto, con 100 mila vaccineremo tutti entro il 30 luglio, se ce ne verranno dati 120mila vaccineremo tutti entro il 10 luglio». Letizia Moratti è tornata a parlare anche della gestione di Aria, la società regionale che poi è stata esautorata: "Aria non la volevo dall'inizio, ma ero appena arrivata e mi sembrava giusto dare un'opportunità alla nostra piattaforma regionale, però avevo messo delle clausole che prevedevano una rescissione nel caso in cui il contratto non fosse stato eseguito correttamente. Quindi appena visto i disastri che erano stati provocati, ho cambiato e scelto Poste e oggi funziona tutto". La vicepresidente ha ricordato che la Lombardia è "l'unica Regione ad aver creato un'applicazione su Poste per cui ognuno può andare a vedere la data della seconda somministrazione e quindi scegliere la data della prima somministrazione in funzione della seconda e quindi in qualche modo superare il problema delle vacanze". Intanto continuano a diminuire i contagi nelle scuole di Milano e Lodi. Nella settimana dal 10 al 16 maggio Ats Città Metropolitana ha ricevuto segnalazioni di 371 casi di tamponi positivi al Covid, di questi 308 di studenti e 63 di operatori scolastici. Sono stati invece 4.894 gli isolati, 4.754 alunni e 140 operatori.

Il bollettino delle altre regioni del 22 maggio

In Emilia-Romagna 340 contagi in più rispetto a ieri, su un totale di 25.228 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dunque del 1,3%. La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 71 nuovi casi, seguita da Modena (66), Reggio Emilia (62), Parma (45) e Ravenna (24); poi Rimini e Cesena (entrambe con 18 casi), quindi Forlì (13), Ferrara (nove), Piacenza (otto) e, infine, il circondario imolese (sei). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.198 in più rispetto a ieri, con ulteriore crollo dei casi attivi. I malati effettivi scendono infatti oggi a 19.338 (-1.869 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 18.421 (-1.808), il 95,3% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 11 nuovi decessi in regione. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 13.140. Continua il calo nei reparti ospedalieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 126 (-1 rispetto a ieri), 791 quelli negli altri reparti Covid (-60). Per quanto riguarda i contagiati, 111 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 145 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 218 sono stati Individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 37,7 anni. Infine, la campagna vaccinale anti- Covid. Alle 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 2.352.699 dosi in Emilia-Romagna; sul totale, 802.996 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 125 nuovi casi di ' Covid-19', il 7,6% rispetto ai 1.645 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' in frenata rispetto al giorno precedente, quando era stato del 10,8%, con 176 nuovi casi su 1.627 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 101.837. È tornato a calare il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: sono complessivamente 228, 9 in meno rispetto a ieri, dei quali 225 (-9) sono assistiti nei reparti e 3, come ieri, nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive sono ricoverati 39 pazienti, uno meno di ieri.

Sono 358 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al coronavirus (349 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico): in Toscana, da quando èiniziata l'epidemia a oggi, sono 239.092 in tutto. I nuovi casi sonolo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età mediadei 358 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 220.923 (92,4% deicasi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.180 tamponi molecolari e 10.870 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono, invece, 7.417 i soggetti testati oggi (con tamponeantigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cuiil 4,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.552, -6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 796 (41 in meno rispetto a ieri, meno 4,9%), 144 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un'età media di 84,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 6 a Arezzo. Alcuni di questi decessi risalgono a periodi precedenti. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Sono 234 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 421.791. Lo riporta il bollettino regionale, che segnala 4 nuovi decessi per un totale di 11.525 vittime da inizio pandemia. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 853 ricoverati in totale (-15), di cui 753 (-17) in area non critica; leggera risalita (+2) delle terapie intensive, con 100 ricoverati. Gli attualmente positivi sono 11.296, -495 rispetto a ieri.

Oggi in Abruzzo sono 128 i nuovi positivi al coronavirus. Nel totale odierno sono compresi 45 casi della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila risalenti al periodo 15-18 maggio e non inseriti in precedenza per un disservizio informatico. Eseguiti 3.154 tamponi molecolari e 1.732 test antigenici, 2 i deceduti, 65.254 i guariti (+56), 5.901 gli attualmente positivi (+71), 179 i ricoverati (-3), di cui 17 in terapia intensiva (+2), 5.705 infine sono in isolamento domiciliare (+72).

In Basilicata sono 67 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.058 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 121. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.396 (-54), di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 89 (-2). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 5. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 349.855 tamponi molecolari, di cui 321.260 sono risultati negativi, e sono state testate 199.999 persone.

Oggi nel Lazio su oltre 13mila tamponi(-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi positivi (+23). I decessi sono 7 (-4), mentre i ricoverati sono 1.283 (-40) e le terapie intensive sono 195 (-10). I guariti sono invece 1.080. "Diminuiscono i casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -. I casi a Roma città sono a quota 244. Calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi, aumentano lievemente i casi rispetto a ieri. Grande successo per secondo open day AstraZeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati del Lazio".

In Puglia sono risultati 399 nuovi casi positivi su 8.977 test: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 9 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test, i pazienti guariti sono 209.321, infine 32.794 sono i casi attualmente positivi.

Sono 35 i nuovi casi di Covid in Sardegna, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, che segnala anche un nuovo decesso. Il numero complessivo dei casi accertati dall'inizio della pandemia nell'isola sale cosi' a 56.409, mentre quello delle vittime è ora pari a 1.446. In totale sono stati eseguiti 1.270.593 tamponi, per un incremento complessivo di 2.553 test rispetto al dato precedente. Sono 184 (-2) i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 32 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.268 e i guariti sono 41.479 (+90).