Un'altra giornata tutto sommato "tranquilla" quella di oggi, domenica 30 maggio, sul fronte dei nuovi contagi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. I nuovi casi registrati sono 2.949, i morti 44, il numero più basso dal 14 ottobre scorso, quando però i contagi ci avevano fatto già entrare in piena seconda ondata. L'indice di positività, con 164.495 tamponi processati, è in lieve aumento, all'1,8%. Domani, intanto, diventeranno zona bianca tre regioni: Friuli Venezia Giulia (in cui oggi non si è verificato alcun decesso) e Molise per la prima volta, la Sardegna per la seconda, dopo essere stata sull'ottovolante. E il 7 giugno potrebbero diventare bianche anche Abruzzo, Liguria e Veneto. La novità principale per le regioni in zona bianca è che viene abolito il coprifuoco (come dovrebbe accadere dal 21 giugno in tutta Italia, a meno di recrudescenze della curva epidemica), ma restanto intatte le altre regole "non scritte", il distanziamento sociale e l'utilizzo della mascherina in primis. Altra novità dell'inizio settimana: da dopodomani, martedì, si potrà tornare a consumare all'interno di bar e ristoranti.

I dati italiani / PDF

Sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 3.351) a fronte di 164.495 tamponi effettuati su un totale di 66.085.278 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i decessi (ieri 83), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 126.046. Con quelli di oggi diventano 4.216.003 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 238.296 (-3.670), 230.644 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.591 di cui 1.061 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.851.661 con un incremento di 6.574 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (458), seguita da Campania (385), Sicilia (348) e Lazio (278).Ieri, sabato 29 maggio, si erano registrati 3.351 casi, in calo rispetto ai 3.738 di venerdì, su 247.330 tamponi analizzati, con un tasso di positività in discesa all1.3%.

I dati lombardi

In Lombardia oggi si registrano 468 casi e 5 vittime. Il tasso di positività è all'1,6%. In terapia intensiva risultano occupati 246 posti letto (+3), ma si stanno svuotando gli altri reparti, dove i ricoverati sono oggi 1.076, 298 meno di ieri. Il quadro delle province: nel Milanese i nuovi positivi sono 175, in diminuzione, come nel resto della regione. Brescia ne conta 62, Varese 24, Monza 32, Como 20 e Bergamo 50. A Pavia sono 37, a Mantova 24. Cremona ne registra 11, Lecco 19, Sondrio 10 e la provincia di Lodi 1. Ieri, sabato 29 maggio, sono stati 620 i nuovi pazienti positivi al Covid-19 in Lombardia, l' 1,38% dei 44.888 tamponi processati. I decessi, invece, sono stati 13.

Le altre regioni

I dati rivelano un quadro sufficentemente confortante praticamente in tutta Italia. In Veneto, per esempio, si sono registrati 150 nuovi casi e un solo decesso, con i ricoveri in ospedale scesi sotto quota 700. Nosocomi quasi vuoti, almeno nei reparti destinati ai malati più gravi, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dove sono solo 5 i pazienti in terapia intensiva. I nuovi casi sono 34, senza vittime. Fa eccezione la Campania, dove, con 385 nuovi casi (e un decesso), si registra una lieve risalita rispetto a ieri, anche nel tasso di positività che torna a sfiorare il 4%. Solo una, invece, la persona morta per gli effetti del Covid. Ricoveri giù anche in Piemonte, dove i nuovi casi sono 233, con una sola vittima. L'Emilia Romagna, da parte sua, "celebra" la discesa delle presenze in Terapia intensiva sotto quota 100 per la prima volta da ottobre. Questo a fronte, in regione, di 190 nuovi casi e tre morti. Nella provincia autonoma di Trento, con 28 nuovi casi, ci sono due zero: gli ingressi in ospedale e le vittime. Forte diminuzione dei casi in Puglia (ma sono calati anche i test): i nuovi casi sono 90, sotto l'asticella dei 100. Quattro, invece, i decessi. Nel Lazio i dati di oggi sono fra i più bassi degli ultimi sette mesi. Su un totale di oltre 20mila tes (molecolari e antigenici) ci sono 278 nuovi casi, 159 dei quali nella Capitale. Sei i morti.