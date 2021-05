Crescono lievemente nelle ultime 24 ore i contagi Covid e il numero dei decessi.. I nuovi casi sono 4.147, contro i 3.937 di ieri ma soprattutto i 5.741 di giovedi' scorso. Con 243.967 tamponi, 17mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita' sale leggermente dall'1,5 all'1,7 per cento. In aumento i decessi, 171 (ieri 121), per un totale di 125.793 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 72 in meno (ieri -45) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 1.206 totali, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unita' (ieri -439), e sono 7.707.. La regione con piu' contagi odierni e' la Lombardia (+739), seguita da Campania (+533), Sicilia (+383), Lazio (+361), Toscana (+319) e Piemonte (+298). I casi totali salgono cosi' a 4.205.970. I guariti sono 10.808 (ieri 11.930), per un totale di 3.826.984. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.836 in meno (ieri -11.930): i malati ancora attivi sono ora 253.193. Di questi, sono in isolamento domiciliare 244.280 pazienti.

"Abbiamo dati di pienissima zona bianca che verra', immagino, confermata domani dall'Iss". L'ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia commentando i dati sui contagi di Covid nel corso del consueto punto stampa quotidiano. Il Veneto ha un Rt a 0,69 e un'incidenza di 29,8 positivi su 100mila abitanti. Il primo giugno si avvicina e queste sono giornate di attente valutazioni dei dati per capire se poter dare il via libera all'ingresso delle prime regioni nell'agognata zona bianca. Alla Lombardia il passo verso la libertà, seppur controllata, dovrebbe toccare il 14 giugno. Intanto è al vaglio delle Regioni l'ipotesi di istituire una zona bianca rafforzata, una sorta di via di mezzo fra la zona bianca e quella gialla. Sono 3.937 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.224. Sono invece 171 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 121.

La situazione in Lombardia

Le regioni

Le olimpiadi di Tokyo

Il virus nel mondo

Il punto sui vaccini

In Lombardia i tamponi effettuati sono 42.222 (di cui 25.770 molecolari e 16.452 antigenici). Totale complessivo: 10.503.550. I nuovi casi positivi sono 666 (di cui 52 debolmente positivi). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è 765.498 (+1.730), di cui 3.139 dimessi e 762.359 guariti. In terapia intensiva i ricoverati per covid-19 sono 273 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva: 1.369 (-84). Il totale complessivo dei decessi è di 33.510 (+15). I nuovi casi per provincia: Milano 170 di cui 67 a Milano città; Bergamo 65; Brescia 88; Como 29; Cremona 16; Lecco 28; Lodi 10; Mantova 36; Monza e Brianza 45; Pavia 49; Sondrio 6; Varese 100.

Abruzzo

Sono 64 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.689 test effettuati (5.211 tamponi molecolari e 1.478 test antigenici), con il totale dei

contagi che da inizio emergenza sale a 73.874. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 1 anno e 91 anni, inclusi 17 giovani sotto i 19 anni: 12 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 18.626 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+34 rispetto a ieri), 19.209 in provincia di Chieti (+9), 18.056 in provincia di Pescara (+6), 17.227 in provincia di Teramo (+15), 578 fuori regione (invariato) e 178 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi.

Alto Adige

In Alto Adige sono 62 i nuovi casi di Covid-19 su 8.394 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il secondo giorno consecutivo non vengono registrati nuovi decessi per un dato complessivo di 1.175 vittime dall'11 marzo 2010, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 38 su 903 tamponi molecolari esaminati e 24 su 7.491 test antigenici effettuati. Su 216.850 persone sottoposte a tampone molecolari, 48.153 sono risultate positive. Le persone guarite sono 72.279, quelle trovate positive ad un test antigenico sono 26.070. I pazienti covid ricoverati sono 16 nei normali reparti ospedalieri, 5 in terapia intensive e 8 nelle strutture private convenzionate.

Basilicata

Nella giornata di ieri sono stati processati 942 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 53 (e di questi 50 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 142 guarigioni. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 4.118 (-92). A partire da oggi nel bollettino si fa il punto pure sulla vaccinazione. Ieri sono state effettuate 4.493 vaccinazioni. Finora sono 203.050 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,7 per cento) e 107.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,4 per cento), per un totale di somministrazioni effettuate pari a 31.

Calabria

Sono 185 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.996 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 788.952 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 858.302. Le persone risultate positive al coronavirus sono 66.454, quelle negative 722.498. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.157 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 54.909 (+366 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 293, di cui 19 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono cosi' suddivisi: Cosenza 66, Catanzaro 27, Crotone 31, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 51. Gli attualmente positivi sono 10.388.

Campania

Sono 533 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati oggi in Campania. Il dato si rileva in relazione ai 13.217 tamponi molecolari eseguiti. Le nuove positività si dividono in 375 asintomatiche e 158 sintomatiche. A darne notizia l'Unità di crisi della Regione Campania che, nel bollettino ordinario quotidiano, segnala anche l'esecuzione di 4.402 tamponi antigenici. Nel report sono conteggiati anche 21 decessi, 16 nelle ultime 48 ore, e 1.248 guarigioni. Da inizio pandemia i morti in regione sono stati 7.168, i guariti 341.763. Sul fronte posti letti vengono segnalati 73 ricoverati nelle terapie intensive e 782 nei reparti di area non critica. Tutti i dati sono riconducibili alle 23:59 di ieri, mercoledì 26 maggio.

Emilia Romagna

Nuovo lieve incremento dei casi di Covid in Emilia-Romagna. Oggi sono 263 i contagi in più rispetto a ieri, su un totale di 20.132 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 10.394 molecolari e 9.738 rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dunque dell'1,3%. Dei nuovi contagiati, 87 sono asintomatici: 65 sono stati individuati col contact tracing, sette attraverso i test per le categorie a rischio, altrettanti con gli screening sierologici e cinque tramite i test pre-ricovero, mentre per tre casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Tra i nuovi positivi, inoltre, 111 erano già in isolamento al momento del tampone e 199 sono legati a focolai già noti.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.567 test sono state riscontrate 33 positività al Covid 19, pari allo 0,59%. Nel dettaglio, dall'analisi di 3.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,63%; da 1.737 test rapidi antigenici 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,52%. Oggi si registrano 2 decessi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 8 (-2) e quelli in altri reparti calano a 41 (-5). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.784,.

Lazio

Oggi nel Lazio "su oltre 12 mila tamponi (-516) e quasi 13mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 361 nuovi casi positivi (+43), i decessi sono 9 (-9), i ricoverati sono 1061 (-45). I guariti 1324, le terapie intensive sono 165 (-12). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,4% i casi a Roma città sono a quota 202". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Liguria

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 154 nuovi casi di 'Covid-19', l'8,2% rispetto 1.879 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,6%, con 132 nuovi casi su 1.991 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 102.365. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 40 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 40 in quella di Pesaro-Urbino, 21 nel Fermano, 21 nel Piceno e 11 fuori regione. Questi casi comprendono 34 soggetti sintomatici, 33 contatti rilevati in ambiente domestico, 41 contatti stretti con positivi, 3 rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialita', 12 contatti con il coinvolgimento di studenti e 1 contatto proveniente da fuori regione; per altri 27 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Molise

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 298 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 25 dopo test antigenico), pari al 1,8% di 16.269 tamponi eseguiti, di cui 9.719 antigenici. Dei 298 nuovi casi, gli asintomatici sono 128 (43%). I casi sono 30 di screening, 186 contatti di caso, 82 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 41 in ambito scolastico e 253 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 363.515, di cui 29.320 Alessandria, 17.340 Asti, 11.406 Biella, 52.421 Cuneo, 27.928 Novara, 194.658 Torino, 13.568 Vercelli, 12.876 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.489 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.509 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 90 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 765( - 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5478. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.892.785 (+ 16.269 rispetto a ieri), di cui 1.623.928 risultati negativi. Sono 8 i decessi.

Puglia

Sono stati registrati 288 casi positivi, oggi, in Puglia, a fronte di 7.922 test per l'infezione da Covid-19. In particolare sono 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto. Sono stati inoltre registrati 32 decessi: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Il dato sui decessi in provincia di Lecce - si precisa - non e' relativo alle ultime 24 ore e non e' indicativo di alcun picco di mortalita', ma e' risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo piu' esteso.

Toscana

Sono 319 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "i nuovi casi registrati in Toscana sono 319 su 19.667 test di cui 10.609 tamponi molecolari e 9.058 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 1.990.521. I decessi sono 16.

Trentino

Per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi per coronavirus in Trentino. Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari informa inoltre di 45 nuovi contagi a fronte di circa 2.500 tamponi analizzati, mentre le vaccinazioni sono arrivate a quota 280.000. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.150 tamponi molecolari dai quali sono emersi 17 nuovi casi positivi. Su 1.392 test antigenici sono stati rilevati 28 positivi. In calo i ricoverati: attualmente sono 43, di cui 14 in rianimazione.

Sardegna

In Sardegna sono 56.539 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 28 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.295.208 tamponi, per un incremento complessivo di 5.488 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.456 in tutto). Sono invece 155 (-14) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 18 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.776 e i guariti sono complessivamente 42.134 (+150).

Sicilia

In Sicilia 383 nuovi positivi al Covid e 20 morti. I casi totali sono 224.400, quello dei decessi 5.798. Gli attuali positivi 11.340, -375; i guariti 207.262, +738. Dei nuovi casi, 117 sono della provincia di Catania. I ricoverati con sintomi sono 535, 81 in terapia intensiva, due del giorno; i tamponi effettuati 18.104.

Umbria

Sono stati 24 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 102 guariti. Emerge dai dati sul sito della Regione. C'è però un nuovo morto, 1.393 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono ora 1.695, 79 in meno di mercoledì. Sono stati analizzati 2.205 tamponi e 3.632 test antigenici. Il tasso di positività totale scende allo 0,41 per cento contro lo 0,57 del giorno precedente. Stabili i ricoverati in ospedale, 89, dieci dei quali nelle terapie intensive, uno in meno di mercoledì.

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta 9 nuovi positivi che portano il totale a 11.534 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 242, di cui 12 ricoverati. Tra questi nessuno in terapia intensiva e 230 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 472.

Veneto

Sono stati 242 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ,e 6 i decessi, per un totale, rispettivamente, di 422.730 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.546 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali sono scesi a 735 (-38) i posti letto occupati da malati con Covid, dei quali 651 in area medica (-30), e 84 (-8) in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono 9.377 (-327).

Il virus nel mondo

Sono 2.626 i nuovi casi di coronavirus confermati in Germania nelle ultime 24 ore e 270 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto incaricato dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Salgono così a 3.656.177 i casi confermati e a 87.726 i decessi per Covid-19 nel Paese. In Cina continentale ieri è stato segnalato un nuovo caso di Covid-19 trasmesso a livello locale nella provincia del Guangdong. La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 12 nuovi casi importati, di cui 6 registrati a Shanghai, 2 nel Sichuan e uno per provincia nello Jiangsu, nello Zhejiang, nel Fujian e nello Shaanxi. Non sono emersi nuovi casi sospetti né vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia. Al termine della giornata di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 5.995, tra i quali 5.705 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 290 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. La Francia ha invece deciso di imporre un "isolamento obbligatorio" per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito, dove circola in particolare la variante indiana del Sars-cov2. Finora in Francia 16 Paesi erano soggetti a quarantena obbligatoria, tra cui Brasile, India, Argentina e Turchia. A San Marino sono stabili i dati dei contagi: rimangono tre sole persone positive, tutte seguite al loro domicilio. Nessun degente dell'ospedale di Stato è stato contagiato dal Sars-cov2. Il totale delle vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna fino alle giornata di ieri è di 42.447 di cui 21.511 persone vaccinate con la prima dose e 20.936 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% sono maschi. I turisti che hanno acquistato e ricevuto la profilassi sono 71.

Le olimpiadi di Tokyo

Tokyo va verso la proroga dello "stato d'emergenza" imposto per contenere i contagi da coronavirus. A meno di due mesi dall'inizio delle Olimpiadi, il 23 luglio, in alcune aree della città si registra un calo dei nuovi casi, ma per il premier Yoshihide Suga non bisogna abbassare la guardia. A Tokyo e in altre otto regioni lo "stato d'emergenza" scadrà il 31 maggio e il governo, scrive l'agenzia Kyodo, intende varare una proroga fino al 20 giugno. Ai giornalisti Suga ha spiegato che domani il governo si consulterà con la task force di esperti per le decisioni che riguardano, oltre Tokyo, le prefetture di Hokkaido, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima e Fukuoka. I dati sui nuovi casi sono in calo in alcune aree di Tokyo e Osaka, ma - ha detto Suga - "nell'insieme la situazione è altamente imprevedibile".

I vaccini

Quella di domani è la giornata nella quale prenderanno il via le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini dai 30 ai 39 anni in Lombardia. In realtà ci si potrà collegare al sito della Regione Lombardia, ma gestita da Poste Italiane, già dalla mezzanotte di oggi. Intanto prosegue a spron battuto la campagna vaccinale in tutta Italia, anche e soprattutto in considerazione dell'arrivo dell'estate e dei conseguentemente più frequenti spostamenti da una regione all'altra di molti cittadini.