Il primo giugno si avvicina e queste sono giornate di attente valutazioni dei dati per capire se poter dare il via libera all'ingresso delle prime regioni nell'agognata zona bianca. Alla Lombardia il passo verso la libertà, seppur controllata, dovrebbe toccare il 14 giugno. Intanto è al vaglio delle Regioni l'ipotesi di istituire una zona bianca rafforzata, una sorta di via di mezzo fra la zona bianca e quella gialla.

I contagi in Italia

La situazione in Lombardia

Le regioni

Il virus nel mondo

Il punto sui vaccini



I contagi in Italia / PDF

Dato in aggiornamento



Dato in aggiornamento



Abruzzo

Sono complessivamente 73.810 i casi positivi al Sars-cov2 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 66 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 11, di cui 6 residenti in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2473 (si tratta una 68enne della provincia dell'Aquila e di una 83enne della provincia di Teramo; quest'ultimo decesso è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65652 dimessi/guariti (+203 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5685 (-139 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1101489 tamponi molecolari (+3471 rispetto a ieri) e 456610 test antigenici (+1189 rispetto a ieri).

Alto Adige

In Alto Adige sono 62 i nuovi casi di Covid-19 su 8.394 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il secondo giorno consecutivo non vengono registrati nuovi decessi per un dato complessivo di 1.175 vittime dall'11 marzo 2010, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 38 su 903 tamponi molecolari esaminati e 24 su 7.491 test antigenici effettuati. Su 216.850 persone sottoposte a tampone molecolari, 48.153 sono risultate positive. Le persone guarite sono 72.279, quelle trovate positive ad un test antigenico sono 26.070. I pazienti covid ricoverati sono 16 nei normali reparti ospedalieri, 5 in terapia intensive e 8 nelle strutture private convenzionate.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.164 tamponi molecolari: 66 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 65 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 550. Sono 79 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo quattro in terapia intensiva, una all'ospedale San

Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 170 nuove guarigioni (in totale 20.882), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.210 a 4.105 (4.307 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 353.251 tamponi molecolari, 324.498 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 201.429 persone.

Calabria

Sono 205 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.548 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 786.175 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 855.306. Le persone risultate positive al coronavirus sono 66.269, quelle negative 719.906. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.154 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 54.543 (+227 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 93, Catanzaro 45, Crotone 18, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 41. Gli attualmente positivi sono 10.572.

Campania

Sono 483 i positivi del giorno in Campania, di cui 147 sintomatici, su 14.070 tamponi molecolari processati. La curva è al 3,4%. Lo riferisce l'unità di crisi regionale. I deceduti sono 8 (7 nelle ultime 48 ore) e i guariti 1.301. Dall'inizio dell'emergenza sono morte per cause riconducibili al covid-19 in Campania 7.147 persone, mentre sono 340.515 i guariti. I ricoverati positivi al Sars-cov2 in Campania sono 81 in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili e 833 in degenza su 3.160 posti letto disponibili.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 382.766 casi di positività, 224 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.538 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e' dello 0,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, oggi, su 5.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 22 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,43%. Sono inoltre 2.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi, per una percentuale di positività dello 0,36%. Oggi non si registrano decessi, ma si riscontrano 2 morti pregresse; i ricoveri nelle terapie intensive sono 10, mentre quelli in altri reparti scendono a 46. I decessi complessivamente ammontano a 3.782, con la seguente suddivisione territoriale: 812 a Trieste, 2.006 a Udine, 673 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.321, i guariti clinici 5.668 e le persone in isolamento scendono a 5.007. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.834 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.154 a Trieste, 50.597 a Udine, 20.899 a Pordenone, 12.989 a Gorizia e 1.195 da fuori regione.

Lazio

Sono 318 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore nel Lazio, in lieve aumento rispetto ai 308 di ieri ma in netto calo rispetto ai contagi di mercoledi' scorso, 466. I decessi sono 18 (ieri 16), mentre prosegue il calo dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 8 in meno e scendono a 177, e i ricoveri ordinari che calano di 70 unità, 1.106 in tutto. E'

quanto emerge dal bollettino regionale pubblicato sui canali social di Salute Lazio.

Liguria

Dato in aggiornamento

Marche

Sono 132 i positivi al coronavirus nelle Marche nell'ultima giornata su 1.991 nuove diagnosi (6,6%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: «Testati 3.997 tamponi: 1.991 nel percorso nuove diagnosi (di cui 473 nello screening con percorso Antigenico) e 2.006 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,6%)». Nel Percorso Screening Antigenico «effettuati 473 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone

molecolare).

Molise

Dato in aggiornamento

Piemonte

Sono 5 i decessi di persone positive, il totale è ora di 11.605 deceduti risultati positivi al virus. 350 i nuovi casi di persone risultate positive al Sars-cov2 (di cui 26 dopo test antigenico), pari al 1,8%

di19.550tamponi eseguiti, di cui 9.005 antigenici. Dei 350 nuovi casi, gli asintomatici sono 157 (44,9%). I casi sono così ripartiti: 49 screening, 225 contatti di caso, 76 con indagine in corso; per ambito: 3 rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 293 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 363.217. I ricoverati in terapia intensiva sono 97 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 771 (-37 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5844. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.876.516 (+19.550 rispetto a ieri), di cui 1.618.956 risultati negativi.

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 8797 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 237 casi positivi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 16 decessi: 2 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce e uno in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.461.051 test, 213.261 sono i pazienti guariti e 29.675 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

In Toscana sono 258 i nuovi casi di positività al Sars-cov2 (251 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 240.192 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 223.632 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.906 tamponi molecolari e 8.357 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 6.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.903, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 660 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 82,7 anni.

Trentino

Dato in aggiornamento

Sardegna

In Sardegna dall'inizio dell'emergenza sono 56.511 casi di positività al Sars-cov2, complessivamente accertati. Sono stati rilevati 34 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.289.720 tamponi, per un incremento complessivo di 2.552 test rispetto al dato precedente. Si registrano quattro nuovi decessi (1.453 in tutto). Sono invece 169 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 21 (-8) i pazienti in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.883 e i guariti sono complessivamente 41.985 (+138). Sul territorio, dei 56.511 casi positivi complessivamente accertati, 14.777 (+10) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 8.614 (+3) nel Sud Sardegna, 5.147 (+4) a Oristano, 10.833 (+7) a Nuoro, 17.126 (+10) a Sassari.

Umbria

Scendono di 142 gli attualmente positivi al Sars-cov2 in Umbria tra martedì e mercoledì, diventati ora 1.774 in base ai dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati infatti 35 nuovi positivi, 176 guariti e un morto. Sono stati analizzati 2.476 tamponi e 3.565 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,57 per cento in calo rispetto allo 0,7 di martedì. I ricoverati negli ospedali sono ora 89, uno meno di ieri, 11 dei quali nelle terapie intensive (due in meno).

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta 9 nuovi positivi che portano il totale a 11.534 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 242, di cui 12 ricoverati. Tra questi nessuno in terapia intensiva e 230 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 472.

Veneto

Sono 255 i nuovi positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, lo 0,73% dei 34mila tamponi effettuati. Continua ad essere marcato il calo dei positivi ad oggi in isolamento (9.703) e dei ricoveri in ospedale (773, 60 in meno rispetto a ieri). Otto i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Il virus nel mondo

Sono 2.626 i nuovi casi di coronavirus confermati in Germania nelle ultime 24 ore e 270 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto incaricato dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Salgono così a 3.656.177 i casi confermati e a 87.726 i decessi per Covid-19 nel Paese. In Cina continentale ieri è stato segnalato un nuovo caso di Covid-19 trasmesso a livello locale nella provincia del Guangdong. La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 12 nuovi casi importati, di cui 6 registrati a Shanghai, 2 nel Sichuan e uno per provincia nello Jiangsu, nello Zhejiang, nel Fujian e nello Shaanxi. Non sono emersi nuovi casi sospetti né vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia. Al termine della giornata di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 5.995, tra i quali 5.705 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 290 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. La Francia ha invece deciso di imporre un "isolamento obbligatorio" per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito, dove circola in particolare la variante indiana del Sars-cov2. Finora in Francia 16 Paesi erano soggetti a quarantena obbligatoria, tra cui Brasile, India, Argentina e Turchia. A San Marino sono stabili i dati dei contagi: rimangono tre sole persone positive, tutte seguite al loro domicilio. Nessun degente dell'ospedale di Stato è stato contagiato dal Sars-cov2. Il totale delle vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna fino alle giornata di ieri è di 42.447 di cui 21.511 persone vaccinate con la prima dose e 20.936 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% sono maschi. I turisti che hanno acquistato e ricevuto la profilassi sono 71.

I vaccini

Quella di domani è la giornata nella quale prenderanno il via le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini dai 30 ai 39 anni in Lombardia. In realtà ci si potrà collegare al sito della Regione Lombardia, ma gestita da Poste Italiane, già dalla mezzanotte di oggi. Intanto prosegue a spron battuto la campagna vaccinale in tutta Italia, anche e soprattutto in considerazione dell'arrivo dell'estate e dei conseguentemente più frequenti spostamenti da una regione all'altra di molti cittadini.