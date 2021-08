Green pass e vaccini, novità in arrivo. Per quanto riguarda il certificato verde, tra una settimana esatta diventerà ancora più importante. Da mercoledì 1 settembre, infatti, sarà necessario per effettuare viaggi a lunga percorrenza (treni, aerei e navi) e soprattutto sarà obbligatorio per il mondo della scuola (con l'eccezione degli studenti non universitari, per i quali è facoltativo).

Si tratta dell'entrata in vigore delle misure contenute nel decreto approvato dal Governo lo scorso 6 agosto, che prevedeva due step nell'applicazione del Green pass. E proprio in occasione della conversione in Aula alla Camera di quel decreto, potrebbe essere inserita un'ulteriore novità: il prolungamento del valore del Green pass dagli attuali 9 mesi fino a 12 mesi, a partire dalla data della seconda dose di vaccino. Il Comitato tecnico scientifico si riunirà venerdì per discutere la possibilità, che è stata criticata dal virologo Andrea Crisanti: "Ipotesi creativa, non ci sono evidenze scientifiche che possano supportare questa idea", ha detto.

In tema di vaccino, mentre a livello politico si accende la discussione sull'obbligatorietà o meno, il Governo deve affrontare il nodo terza dose. Non è stata ancora presa una decisione ufficiale ma ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che sarà sicuramente prevista e che verrà data la precedenza alle categoria fragili. L'obiettivo a breve termine della campagna vaccinale, che ha ripreso ad avanzare a buon ritmo dopo il calo di Ferragosto, è copire l'80% della popolazione sopra i 12 anni entro il 30 settembre. Nel frattempo l'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco, conferma che "in questa fase non è ancora stato deciso quando potrebbe essere necessaria una terza dose" di vaccino contro il Covid-19 né "quali popolazioni dovrebbero essere interessate" qualora questa necessita' dovesse essere confermata. Una fonte dell'Agenzia ha spiegato che "i dati emergenti (dalle campagne di vaccinazione in corso all'interno e all'esterno dell'Unione europea) sono ancora in fase di revisione per formulare raccomandazioni che possano aiutare" i Paesi Ue a prendere una decisione sulla "necessita'" di dose di richiamo e a chi indirizzarla.

Sono 7.548 (+1.472 rispetto a ieri) i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 244.420 tamponi eseguiti: l'indice di positività sale dal 2,3% al 3,1%. I decessi sono invece 59 (ieri 60). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 499, con 34 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 4.023, 13 in meno rispetto a ieri. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 4.237.758, 7.081 in più di ieri, gli attualmente positivi aumentano di 399 unità salendo a 135.724.

ABRUZZO - Sono 120 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.544. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.523 (si tratta di una 87enne residente fuori regione). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.791 dimessi/guariti (+121 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.230 (-2 rispetto a ieri).

ALTO ADIGE - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 808 tamponi PCR e registrato 47 nuovi casi positivi. Inoltre, 32 dei 4.354 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Sui ricoveri i dati dell'Azienda sanitaria non sono aggiornati, rimangono pertanto 21 i pazienti Covid-19 ricoverati, di cui tre in terapia intensiva, mentre sono 4 i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes (dati del 24 agosto). Non sono stati registrati nuovi decessi. Le persone in quarantena sono 1.423.

BASILICATA - Ottantacinque dei 1.494 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento dell'epidemia, che dà conto anche di 41 persone ricoverate in ospedale (ma nessuna nelle terapie intensive). Cinquanta persone sono guarite dal Covid, mentre sono 1.279 quelle in isolamento domiciliare.

CALABRIA - In Calabria nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.805 tamponi, le persone risultate positive al Covid sono state 349. Gli attualmente positivi sono 3.974. In totale sono 134 i

positivi ricoverati, 122 in reparto e 12 in terapia intensiva. Sono complessivamente 10 i residenti fuori regione, segnalati dalle Asp di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e 42 i migranti, segnalati dall'Asp di Crotone, registrati tra i nuovi positivi.

CAMPANIA - In Campania sale ancora il tasso di positività che passa dal 2,79% di ieri al 3,55% di oggi; i positivi sono 569 su un totale di 15.987 test. Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione si registrano 14 deceduti (6 nelle ultime 48 ore, 8 morti in precedenza ma registrati ieri). In calo sia l'occupazione delle terapie intensive, 18 rispetto al dato precedente di 20, sia i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 366 di ieri ai 346 di oggi.

EMILIA ROMAGNA - Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 408.320 casi di positività, 412 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.835 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,5%. Sette i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.922 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi (tra cui 11 migranti/richiedenti asilo: 2 a Trieste, 2 a Gorizia, 2 a Udine e 5 a Pordenone) con una percentuale di positivita' del 4,19%. Sono inoltre 3.110 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,51%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una donna di 60 anni non vaccinata e con patologie pregresse ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale di Udine; rimangono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 28 gli ospedalizzati in altri reparti.

LAZIO - Oggi nel Lazio si registrano 442 nuovi casi positivi al coronavirus, +17 su ieri ma in calo di 261 rispetto alla scorsa settimana. I decessi sono 4 (-2). I ricoverati sono 516 (-8), le terapie intensive sono 66 (-2), i guariti sono 702. I casi a Roma città sono a quota 134. Calano i ricoveri e le terapie intensive.

MARCHE - Terzo aumento consecutivo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: dopo il +2 registrato il 23 agosto e il +9 di ieri, oggi +12 degenti nelle strutture ospedaliere marchigiane dove sono assistite attualmente 78 persone (+23 ricoverati in tre giorni). Si registra anche, comunica il Servizio Sanità della Regione, un picco di contagi nelle 24ore: sono 259 e un'incidenza su 100mila abitanti di 74,26 (ieri 70,66) Nessun decesso in 24 ore invece con il totale di vittime nelle Marche che rimane 3.045.

PIEMONTE - Ogggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 262 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 18 dopo test antigenico), pari all'1,9% di 14.013 tamponi eseguiti, di cui 9.157 antigenici. Dei 262 nuovi casi, gli asintomatici sono 83.I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 137 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3311. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.312.746 (+ 14.013 rispetto a ieri), di cui 1.991.498 risultati negativi. Non si segnala alcun decesso nelle ultime 24 ore.

SICILIA - In Sicilia 1.409 nuovi casi Covid e 9 morti, rispetto ai quali la Regione fa sapere che quattro di riferiscono al 24 agosto, tre al 23 e due al 12 agosto. I casi totali sono 268.573, le vittime complessive 6.259. Gli attuali positivi sono 25.506, +559; i guariti 236.808, +841. Dei nuovi positivi 374 sono della provincia di Palermo, 314 della provincia di Catania e 220 del Messinese. Sono 751 i ricoverati con sintomi, 102 in terapia intensiva, 6 del giorno; 21.519 i tamponi effettuati.

TOSCANA - In Toscana sono 654 i nuovi casi Covid (632 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano il totale a 267.976 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 249.151 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.091 tamponi molecolari e 5.673 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 7.067 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.832, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 419 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (1 in meno). Registrati 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 66,4 anni. L'età media dei 654 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 487 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4.189 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.421 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+ 2 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 225 (+ 1 rispetto a ieri). 7683 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 140 rispetto a ieri). Si registrano inoltre 3 decessi: 2 uomini di 55 e 58 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 92 anni residente in provincia di Sassari.

VALLE D'AOSTA - Sono 11 i nuovi casi di Covid rilevati in Valle d'Aosta, per un totale di 11.997 da inizio emergenza. 593 i tamponi effetuati, per un tasso di positività pari al 1,85%. Nessun nuovo decesso, con il totale delle vittime fermo a 473. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 3 (-1), nessuno in terapia intensiva.

VENETO - Sono 847 i positivi al Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 2,02% dei tamponi effettuati. Costante il numero dei positivi ad oggi in isolamento, 12.537. Il totale dei ricoverati è di 262, in calo di 11 rispetto a ieri (6 in meno nelle aree non critiche e 5 in meno nelle terapie intensive). Cinque i decessi.