Primo fine settimana di settembre e anche prime incognite per la Lombardia. Il rientro dalle località di vacanza è praticamente del tutto completato e quindi le città tornano a popolarsi anche per il tempo libero nel weekend. Una prova fondamentale per capire come potrà svilupparsi il secondo autunno in pandemia. A questo appuntamento la Lombardia arriva con dati da zona bianca, il che fa ben sperare.

I prossimi saranno anche giorni determinanti per il nodo scuola: si fanno i conti con insegnanti ancora da nominare e personale che deve ancora essere vaccinato contro il covid-19. E gli studenti? Per loro la Regione Lombardia ha aperto uno slot dal 6 al 12 settembre durante il quale si potranno vaccinare liberamente.

In aggiornamento

In Lombardia ieri erano 47 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 45.270 tamponi effettuati, per un tasso di positività dell'1,4%, in leggera crescita rispetto all'1,3% dei giorni scorsi. Solo un nuovo ingresso in terapia intensiva (totale 51 ricoverati), quattro invece negli altri reparti (totale 352), mentre sono stati due i decessi (ieri erano stati quattro), per un totale di 33.929 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, i nuovi casi erano 245 a Milano di cui 93 in città, 96 a Brescia, 53 a Varese, 52 a Bergamo, 41 a Mantova, 40 a Pavia, 29 in Brianza, 26 a Como, 24 a Cremona, 16 a Lodi, 12 a Lecco e 7 a Sondrio.

Le altre regioni

ABRUZZO - Oggi in Abruzzo sono 85 i nuovi positivi, di età compresa tra 3 e 92 anni. Sono stati eseguiti inoltre 2995 tamponi molecolari e 6618 test antigenici. Nel report medico regionale non si registra nessun deceduto, mentre sono 74765 i guariti da inizio pandemia, con un aumento di 102 unità. Sono inoltre, 2193 gli attualmente positivi che diminuiscono di 16 unità e 83 i ricoverati in area medica (-4).

Aumenta invece di un paziente il numero di ricoverati in terapia intensiva, che Soni complessivamente 6. 2193 i pazienti in isolamento domiciliare (-16). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (23), Chieti (18), Pescara (13), Teramo (25), fuori regione o con residenza in accertamento (6).

ALTO ADIGE - In aggiornamento

BASILICATA - Quarantotto dei 1.151 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, nel bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia, che registra anche 41 nuove guarigioni (ora sono, in totale, 26.450 coloro che hanno superato la malattia). I ricoverati in ospedale sono 43, tre dei quali sono curati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 1.329 persone.

CALABRIA - Sono 294 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.745 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.098.388 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 78.964 (ieri erano 78.670). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 7,75% al 7,85%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.330 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 72.498 (+226 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 190 (+4 rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 4.946 (+65).

CAMPANIA - Sono 455 i nuovi positivi al Sars-cov2 in Campania, su 20.778 test esaminati. Il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile, al 2,18% (ieri al 2,09), ma il bollettino dell'Unità di crisi segnala due nuove vittime e un balzo in avanti dei ricoveri in degenza, a quota 373 (+26). In lieve aumento anche l'occupazione dei posti letto in intensiva, che sono 26 (+1).

EMILIA-ROMAGNA - In Emilia-Romagna dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, si sono registrati 414.052 casi di positività, 45 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.857 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è di 1,5%.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.882 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi contagi (tra cui 7 migranti-richiedenti asilo a Trieste) con una percentuale di positività del 3,7%. Sono inoltre 5.662 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,31%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre scendono a 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.804.

LAZIO - Sono 14.135 le persone attualmente positive al Sars-cov2 nel Lazio, di cui 48 ricoverati, 65 in terapia intensiva e 13.622 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 353.566 e i morti 8.540, su un totale di 376.241 casi esaminati.

LIGURIA - In aggiornamento

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 171 nuovi casi di Covid-19, l'11,4% rispetto ai 1.499 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 11,3% con 172 casi su 1.523 tamponi); per il quarto giorno consecutivo è sceso il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora è a 68,60 (ieri era a 74,26). Lo si apprende dal bollettino

quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 111.253.

PIEMONTE - In aggiornamento

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 16.224 test per l'infezione da coronavirus e 228 casi positivi: 70 in provincia di Bari, 4 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 28 in provincia di Brindisi, 54 in

provincia di Foggia, 55 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto e un residente fuori regione. Inoltre sono stati registrati 5 decessi. Attualmente sono 4.323 le persone positive, 230 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 264.627 a fronte di 3.343.272 test eseguiti, 253.582 sono le persone guarite e 6.722 quelle decedute.

SARDEGNA - n Sardegna sono 173 i nuovi casi di Sars-cov2 accertati, su 2.684 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.388 test, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala due nuove vittime, fra le quali un uomo di 53 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia sale così a 1.590. Negli ospedali i pazienti ricovertai nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+1 rispetto a ieri), quelli in area medica sono 233 (+6). Sono 6.554 i positivi in isolamento domiciliare, 281 in meno rispetto a ieri.

SICILIA - In aggiornamento

TOSCANA - Sono 491 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana, che portano a 273.434 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 491 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.531 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.243 tamponi molecolari e 11.199 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 5.599 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,8% è risultato positivo.

TRENTINO - In aggiornamento

UMBRIA - Sono saliti a 53 i ricoveri per covid-19 nell'ultimo giorno in Umbria (erano 51 venerdì), otto dei quali (due in più) in terapia intensiva. Secondo i dati della Regione aggiornati al 4 settembre, i guariti nelle ultime 24 ore sono 114, ma si registra un altro decesso (1.434 in tutto dall'inizio della pandemia). I nuovi casi di positività accertati sono 100. Sono stati analizzati 5.174 test antigenici e 1.782 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è quindi pari a 1,43 per cento. Gli attualmente positivi scendono da 1.690 a 1.675.

VALLE D'AOSTA - In aggiornamento

VENETO - Sono 645 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale delle infezioni a 457.620, e 5 i decessi, con le vittime che salgono a 11.698. I tamponi effettuati nelle 24 ore sono 49.072, di cui 12.501 molecolari e 36.571 antigenici, con un'incidenza dei casi dell'1,31%. Gli attuali positivi scendono a 12.966 (-113). diminuiscono anche i pazienti negli ospedali, con 220 ricoverati in area non critica (-5) e 51 (-3) in terapia intensiva.