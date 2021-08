Milano, 14 agosto 2021 - Italia confermata in zona bianca per Ferragosto. Stando ai dati del monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità di ieri, risulta che è aumentato a 73 casi su 100.000 abitanti l'incidenza dei casi di SarsCoV2 in Italia ed è salito anche il numero dei ricoverati in rianimazione. "Sale l'incidenza, l'Rt è sceso a 1,27 ma è comunque ancora sopra l'unità e le terapie intensive sono sotto la soglia critica a livello nazionale, tuttavia - ha detto il direttore della Prevenzione del ministero, Giovanni Rezza - l'ampia circolazione delle varianti e le molte aggregazioni suggeriscono che faremmo bene a mantenere comportamenti prudenti e che dovremmo correre a vaccinarci". Nonostante ciò, al momento, nessuna regione cambierà colore: si sono salvate anche Sicilia, Sardegna e Calabria perchè pur essendo tra le 15 regioni che superano i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, non sforano entrambi gli altri due parametri richiesti per il passaggio in zona gialla. Ma non è detto che un passaggio a maggiori restrizioni avvenga dal 23 agosto. In attesa del prossimo monitoraggio, venerdì 20, gli occhi sono tutti puntati sul bollettino dei contagi odierno, che il ministero della Salute renderà noto entro le 18.

Covid, l'indice Rt cala ma sale l'incidenza

Zona gialla, le regioni a rischio dopo Ferragosto

Venerdì sono stati 7.409 i nuovi positivi (contro i 7.270 del giorno prima) segnando un incremento di poco superiore al 10% rispetto ai 6.559 nuovi casi di sette giorni prima. I tamponi che hanno permesso di rilevarli sono stati 225.486, contro i 216.969 del giorno precedente. Il tasso di positività è perciò stabile al 3,2%; considerando invece il rapporto fra il totale dei casi e i soli tamponi molecolari, il tasso sale al 7,3%. In 24 ore il numero dei decessi è salito da 30 a 45. Sono saliti ancora, di 17 unità, i ricoveri nelle unità di terapia intensiva, per un totale di 369; gli ingressi giornalieri sono stati 35 (contro i 37 del giorno prima). I dati del monitoraggio indicano inoltre che il tasso di occupazione nelle terapie intensive è in leggero aumento al 4%, con il numero dei ricoverati salito da 258 a 322 nel periodo compreso fra il 3 e il 10 agosto. Segna un incremento di 58 unità in 24 ore anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari. Anche in questo ambito il monitoraggio del ministero indica un tasso di occupazione in aumento del 5%, con i ricoveri saliti da 2.196 a 2.880 dal 3 al 10 agosto. Fra le regioni è ancora la Sicilia a segnare il maggiore incremento giornaliero dei casi e ancora una volta ha superato i mille casi, con 1.101. Seguono Toscana (819), Veneto (771),

Lombardia (661), Emilia Romagna (656), Campania (622), Lazio (613), Sardegna (400), Puglia (361), Piemonte (280), Calabria (239), Liguria (158), Umbria (179), Marche (171), Friuli Venezia Giulia (109). Sempre fra le regioni, sono tre a registrare i valori di incidenza più alti nel periodo compreso fra il 6 e il 12 agosto: la Sardegna con 141,8 casi su 100.000 abitanti, la Toscana (129,9) e la Sicilia (127,2). Sempre secondo il monitoraggio del ministero della Salute, sono 18 le regioni che risultano classificate a rischio moderato, le restanti che risultano classificate a rischio basso sono il Lazio e le due province autonome di Trento e Bolzano. Qui pubblicheremo i dati e il pdf odierni appensa saranno resi dispenobili.

Venerdì, sono stati 661 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, cinque le vittime nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale dall'inizio della pandemia a 33.852, secondo i dati forniti da Regione Lombardia. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, il tasso di positività si è attestato all'1,8%. Sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive: sono 33, 4 in meno rispetto al giorno prima, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 299 (+7). I nuovi casi sono distribuiti in tutte le province lombarde: Milano 157 di cui 55 a Milano città, Bergamo 61, Brescia 75, Como 25, Cremona 19, Lecco 13, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 57, Pavia 35, Sondrio 7 e Varese: 101. Qui pubblicheremo i dati odierni appena saranno resi disponibili.

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 199 nuovi casi di ' Covid-19', l'11,8% rispetto ai 1.680 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 12,9% con 171 casi su 1.330 tamponi); il tasso di incidenza su 100 mila abitanti e' sceso per il secondo giorno consecutivo ed ora e' a 74,59 (ieri era a 76,02). Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 107.844. Sono 40 i pazienti ' Covid-19' assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 2 piu' di ieri, e 7 nei pronto soccorso (+1). Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti (-1); sono 2 (-1) i pazienti ricoverati nella semi-intensiva. Nei reparti non intensivi sono in 30 (+5). Nelle Marche ci sono anche 2.884 persone in isolamento domiciliare (+60), mentre sono diventati complessivamente 101.877 i dimessi-guariti (+137). Nelle ultime 24 ore non sono state registrate vittime correlate al ' Covid-19' e il bilancio dall'inizio della crisi pandemica e' fermo a 3.043 morti, 1.709 uomini e 1.334 donne.

TOSCANA - Sono 261.251 i casi di positività al Coronavirus, 683 in più rispetto a ieri (660 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico), in Toscana. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 242.113 (92,7% dei casi totali). Oggi, 14 agosto, sono stati eseguiti 8.227 tamponi molecolari e 6.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo. Sono invece 6.070 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.189, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (6 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 79,2 anni. L'età media dei 683 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

UMBRIA - Tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria dove rimane stabile il quadro degli ospedali mentre scende il tasso di positività dei test. Al 14 agosto - secondo i dati della Regione - gli attualmente positivi sono 2.240, 29 in meno del giorno precedente. Scaturiscono da 92 nuovi positivi accertati e 121 guariti mentre ancora una volta non si registrano morti. Stabile il quadro degli ospedali con 34 ricoverati, due dei quali in terapia intensiva. Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.087 tamponi e 4.600 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,3 per cento sul totale (era 2,98 venerdì e 1,75 lo stesso giorno della scorsa settimana).

VENETO - Sono 600 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al dato di ieri con 771 casi (-171). Non si segnalano vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti, da quando è iniziata l'epidemia, sale a 445.292, quello delle vittime resta fermo a 11.652. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.286 (-248). I dati clinici non hanno subito grandi variazioni rispetto a ieri: i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali sono 175 (+2), mentre è invariato, 31, quello delle terapie intensive.

ALTO ADIGE - Nessun nuovo decesso per Covid 19 in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno effettuato 659 tamponi molecolari e registrato 23 nuovi casi positivi. Rilevati 29 positivi su 8.319 test antigenici. In calo i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 12 (ieri erano 16); uno solo, come ieri, è in terapia intensiva. Aumentano le persone in quarantena/isolamento domiciliare che sono attualmente 1.399. I nuovi guariti sono 30.

BASILICATA - In Basilicata, ieri sono stati processati 1.055 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 68 (63 di residenti, 3 di domiciliati, 2 di non residenti) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 15 guarigioni (12 di residenti, 2 di domiciliati, 1 di non residente). Sono 32 le persone ricoverate di cui una e' in terapia intensiva. Al momento nessun decesso segnalato. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 3.677 vaccinazioni. Attualmente sono 375.558 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,9 per cento) e 291.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (52,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 667.319 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Su 4.503 tamponi molecolari effettuati in Friuli sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,07%. Sono inoltre 3.982 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,15%). Oggi non si registrano decessi (che restano complessivamente 3.972); ci sono 4 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 29. PUGLIA - Aumenta il numero dei decessi causati dal Covid in Puglia: oggi sono stati registrati tre morti a differenza dell'unico decesso di ieri. I nuovi casi di contagio individuati sono 334 (su 16.867 test), mentre ieri erano 361. Il tasso di positività odierno, dunque, è sceso all'1,98% (rispetto al 2,29% di ieri). Stabile l'occupazione dei posti in terapia intensiva, con 21 ricoveri; mentre aumenta il numero dei pazienti ricoverati in area non critica: oggi si registrano 3 nuovi ingressi per un totale di 128 persone, tre in più rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi in regione è di 4.107.