Le app di Banca Sella e Hype hanno ripreso a funzionare: risolti i problemi tecnici dei giorni scorsi

Milano, 12 aprile 2024 – I problemi tecnici della banca Sella dei giorni scorsi sono stati risolti e i servizi online sono nuovamente operativi. È lo stesso gruppo ad aver comunicato di aver prolungato l’orario di apertura negli scorsi giorni per dare il massimo supporto ai clienti e le succursali hanno continuano a funzionare regolarmente.

Dal 6 aprile infatti si stavano registrando malfunzionamenti e rallentamenti in molti servizi di Banca Sella e di Hype, cioè l’applicazione di Banca Sella che permette di avere un conto corrente online.

Le app stavano subendo rallentamenti e in molti casi i pagamenti digitali effettuati con le carte non andavano a buon fine. Molti utenti hanno riferito di non riuscire ad accedere al proprio conto online e quindi di essere impossibilitati a fare bonifici, ricariche o pagamenti.

Nella tarda serata di ieri il gruppo ha comunicato di aver risolto anche gli ultimi rallentamenti e interruzioni nei servizi online (app e Internet banking). I tecnici hanno ripristinato la piena operatività dei servizi che avevano avuto problemi a causa di un inconveniente interno di natura informatica, riscontrato successivamente ad un aggiornamento del sistema operativo e del “firmware” avvenuto nel corso dello scorso fine settimana e che aveva comportato una situazione di instabilità. Sono in corso ulteriori test da parte dei tecnici.

Il gruppo Sella si scusa per il disservizio e i disagi causati e assicura fin d’ora che verranno valutate tutte le situazioni e rimborserà i clienti che hanno subito eventuali danni.