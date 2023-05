Autovelox, ecco dove sono in Lombardia dal 22 al 28 maggio

Milano, 22 maggio 2023 – Come ogni settimana la Polizia di Stato ha reso note le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. “Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la la velocità sotto controllo”.

Lunedì 22 maggio 2023

Autostrada A07 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A22 Brennero-Modena a Mantova

Autostrada A35 Bergamo - Nembro ad Albino (Brescia)

Statale SS 344 di Porto Ceresio(Varese)

Provinciale SP 671 della Valle Seriana(Bergamo)

Strada Comunale a /Meda in via Vignazzola MB

Martedì 23 maggio 2023

Autostrada A51 Tangenziale Est di Milano

Mercoledì 24 maggio 2023

Autostrada A9 Lainate-Chiasso

Statale SS 9 via Emilia a Lodi

Provinciale SP 169 Carvico - Brivio (Bergamo)

Giovedì 25 maggio 2023

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso

Provinciale SP 169 Carvico - Brivio (Bergamo)

Provinciale SP 639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Lecco)

Sabato 27 maggio 2023

Autostrada A07 Milano-Genova a Pavia

Provinciale SP 235 di Orzinuovi

Domenica 28 maggio 2023