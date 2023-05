Autovelox in Lombardia da oggi a domenica 4 giugno. Ecco dove e quando

Milano, 31 maggio 2023 – Come tutte le settimane la Polizia di Stato ha reso noto dove e quando verranno fatti controlli mirati al rispetto dei limiti di velocità. Ovviamente l’invito per tutti è di rispettare sempre e comunque i limiti di velocità indipendentemente dalla presenza o meno di autovelox fissi o mobili Ecco le postazioni in Lombardia da oggi a domenica 4 giugno

Oggi 31 maggio 2023

Autostrada A07 Milano-Genova a Pavia

Giovedì 1 giugno 2023

Autostrada A07 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A09 Lainate-Chiasso a Como

Venerdì 2 giugno 2023

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio in provincia di Bergamo

Sabato 3 giugno 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia a Brescia

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi

Domenica 4 giugno 2023