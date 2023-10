Autoguidovie, bus elettrici per convincere il Comune di Pavia

Pavia, 26 ottobre 2023 – Migliora la qualità dell’aria, ma nell’edizione 2023 di ‘Ecosistema urbano’ di Legambiente, Pavia si piazza ancora nella parte medio bassa della classifica per quanto riguarda le concentrazioni di Pm10. Recupera 2 posizioni e si colloca all’88° posto, mentre arriva al 75esimo posto per le polveri ultrasottili.

Nel tentativo di migliorare la situazione, in base a un’ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Fracassi fino al 31 marzo 2024 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non potranno circolare i veicoli Euro 0 ed Euro 1 che siano alimentati a benzina o diesel e gli Euro 2, 3 ed Euro 4 (solo diesel).

E Legambiente incalza: “Perché il Comune di Pavia, benché abbia a disposizione i fondi Pnrr per ridurre a basse emissioni il trasporto pubblico, senza alcuna apparente o logica spiegazione non procede con l'elettrificazione del trasporto pubblico?”. Nel 2018 Autoguidovie, quando è entrata in servizio, ha rinnovato la flotta dei trasporti pubblici pavesi rendendola la più giovane d’Italia e abbattendo l’inquinamento. Quest’anno Autoguidovie ha presentato un nuovo e importante progetto che prevede la messa in servizio di 75 nuovi autobus di cui 65 elettrici, e la realizzazione delle relative infrastrutture. L’investimento complessivo è di 40 milioni, di cui 9 a carico di Autoguidovie e il resto coperto da finanziamenti messi a disposizione in parte dallo Stato e in parte dalla Comunità Europea.

La prima scadenza da rispettare è quella del 31 dicembre prossimo: se entro quella data non si ordineranno mezzi ed infrastrutture si perderanno finanziamenti pubblici necessari a sostenere il progetto che, a quel punto, decadrà. Siccome il progetto è in una parte essenziale finanziato con risorse dell’azienda, comporta proroga di tre anni dell’attuale affidamento del servizio di trasporto. Alla fine dell’affidamento del servizio, gli autobus elettrici e le relative infrastrutture saranno disponibili per il nuovo gestore. Proprio sulla proroga però si è incagliata la politica.

“Non si rilevano vincoli che impongano una decisione urgente, da assumere ora, per garantire la proroga di tre anni – sostiene la vicepresidente del Consiglio comunale Angela Gregorini - di un contratto che scade il 31 marzo 2025, nel periodo di piena potestà decisionale della prossima Giunta comunale. Il Pnnr impegna il Comune di Pavia ad acquistare due autobus elettrici entro la entro il 31 dicembre 2024, non, come si afferma spesso, quello entro il 2023. Poi, entro giugno 2026 dovranno essere acquistati altri 6 autobus, per un totale di otto mezzi”.

Secondo Autoguidovie l’immissione in servizio dei 75 nuovi mezzi previsti dal progetto avrà un ulteriore impatto positivo sull’ambiente: in dieci anni 32 tonnellate in meno di Co2; un effetto paragonabile a quello del ricambio garantito da 20.000 alberi, e per Pavia emissioni del parco autobus ulteriormente ridotte del 60%. “Il progetto è stato presentato da tempo – sostiene la concessionaria del trasporto pubblico di Pavia e provincia -. Di fronte alla scadenza del 31 dicembre occorre accelerare: i cittadini e il territorio pavesi non possono perdere questa occasione”.