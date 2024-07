Cosa fare nel week end del 12-14 luglio a Milano e nelle province della Lombardia

Milano, 11 luglio 2024 – Questo fine settimana porta a Milano uno degli eventi più attesi della stagione: il concerto di Taylor Swift, che per accontentare i fans ha aggiunto una doppia data nello stadio di San Siro. Col suo ‘Eras tour’ si esibirà sabato 13 e domenica 14 luglio. E ci sono già i fans accampati fuori dallo stadio, per non perdersi la possibilità di arrivare in prima fila per ascoltare e vedere da vicino l’icona pop più famosa al mondo. Ma in giro per la Lombardia ci sono altri eventi imperdibili, come il concerto dell’attore da Oscar Russel Crowe, in tour con la sua band, o Tozzi con la sua serie di concerti dedicati ai 50 anni di successi ‘Notte rosa’, oltre a eventi live che danno fiato a ogni ‘genere’ e alla musica più ‘classica’ e di certo non meno amata.

Non mancano itinerari nel verde ed eventi culturali e ricreativi in tutte le province della Lombardia, tra cui una ‘notte bianca’ ed anche una ‘notte nera’: si spengono le luci e a girare per la città sono catwomen luminose. Poi via con sagre culinarie, street food, spesso accompagnati dalla possibilità di vedere la finale degli Europei di calcio su maxischermo, senza tralasciare la festa celtica. Non resta che scegliere in questo elenco dove c’è il meglio del ‘cosa fare’ nel week end del 12 – 14 luglio 2024, tra quanto offerto a Milano e in ciascuna delle province della Lombardia.

Milano, 11 luglio 2024 – Il fine settimana a Milano è all’insegna del concerto di Taylor Swift a Milano, con doppia data sabato 13 e domenica 14 luglio 2024. Questa vera icona del pop mondiale che è riuscita ad eguagliare e a superare quello che è stata Madonna per molte generazioni: la sua esibizione live allo stadio San Siro fa parte del tour europeo “Taylor Swift – The Eras Tour”, che è iniziato a Parigi il 9 maggio e si concluderà a Londra il 17 agosto. Il 12 luglio, gli Stray Kids, fenomeno del K-pop, si esibiranno per la prima volta in Italia all’ippodromo Snai La Maura nell’unico concerto in Europa per il 2024 che prevede una musica accompagnata da coreografie imponenti e visual spettacolari. Estate al Castello Sforzesco di Milano: venerdì 12 luglio, alle 21:00, si tiene lo spettacolo “Suspiria - l’incubo che ha ispirato il mito”, un’esperienza gotica che celebra uno dei capolavori del cinema di Dario Argento, combinando recitazione, musica, danza e narrazione. Sabato 13, a partire dalle 20:00, “Bouquet of Madness”, spettacolo basato sull’omonima serie di podcast True crime. Domenica 14 luglio “All’Opera Jazz”, con alcune delle più belle melodie dell’opera in chiave jazz. Il 13 luglio, dalle 11:00 alle 20:00 in Piazza XXIV Maggio a Milano si terrà l’evento “Format Leonardo” organizzato da Darsena Sport per celebrare i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Le attività includono una serie di giochi interattivi ispirati alle opere e alle macchine sceniche di Leonardo. Sempre il 13 luglio con l'organizzazione di darsena sport virgola in piazza 24 maggio , si terrà dalle 09:00 alle 10:00 una classe di yoga, evento che fa parte di un ciclo promosso in collaborazione con Baliyoga, con l’obiettivo di offrire sessioni di relax in Darsena. Le classi, composte da 30 partecipanti, si svolgono due volte a settimana: il mercoledì mattina alle 7 e il sabato alle 9. L’ultima sessione, il 21 settembre, sarà aperta a un numero maggiore di partecipanti, con 100 persone che si raduneranno per i 108 saluti al sole.

Per i bambini, il 13 luglio alle 16 laboratorio creativo “Il Burattino Parlante” presso il Mutef dove i piccoli tra i 3 e i 9 anni possono costruire teste di burattini con materiali semplici come cartoncino e stoffa, dando voce alle loro creazioni attraverso il gioco teatrale. Lo stesso giorno, alle 18, a Base Milano, il Transylvania Circus mette in scena uno spettacolo di burattini e marionette con crtature misteriose, come uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati. Domenica 14 luglio, sempre a BASE Milano alle 18, va in scena “Non aprire quella porta!”, uno spettacolo che racconta la storia di capretti e lupo, rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm, vincitore del premio Sipario d’Orba 2010. A Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, si svolge il Museo Hype, un weekend speciale con molte attività per adulti, tra cui sound art, proiezioni interattive, esperienze VR legate a Leonardo da Vinci. Si può partire per un’avventura fantastica a bordo di un ornitottero, sorvolando in realtà virtuale i deserti del pianeta Arrakis come nel film Dune, immergersi nel mondo di Leonardo sperimentando macchine, ponti e affreschi, e partecipare a un gioco di ruolo in missione su Base Marte. Venerdì 12 luglio, Cascina Torrette a Milano ospiterà una serata di rap e live painting presso Mare Culturale Urbano. Gli artisti di Voci di Periferia saliranno sul palco a partire dalle 22, promettendo di coinvolgere e ispirare il pubblico con la loro energia e talento. Parallelamente, Metallo e Cemento realizzeranno un’esibizione di live painting, creando opere d’arte in tempo reale che rifletteranno l’essenza della serata e l’atmosfera urbana. L’evento mira a ricreare l’atmosfera dei Writer Underground. L’ingresso è libero e gratuito.

Umberto Tozzi si esibisce a Bergamo sabato 13 luglio 2024 alle 21.30 al Lazzaretto con il concerto "L'ultima notte rosa". L'evento fa parte della rassegna "Lazzaretto Bergamo Estate". Dopo 50 anni di carriera, con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti, Tozzi offre un'ultima occasione per ascoltare dal vivo il suo repertorio. Ad accompagnarlo ci sarà un'orchestra di 21 elementi.

Dal 4 al 14 luglio 2024, Urgnano ospita la tradizionale festa in Rocca. L'evento include sfilate storiche, percorsi guidati nella rocca, un percorso alla ricerca del Graal, assedio al castello, accampamento medievale, animazione per bambini, area ristoro, cover band (Pink Floyd e Pauzero Band), serate danzanti, commedia dialettale, spettacoli medievali e giochi di bandiere e spade.

A Seriate, dal 28 giugno al 14 luglio 2024, si tiene il "Seriate Sangiu Summer Village" all'area festa della chiesa San Giuseppe. L'evento offre hamburgeria, pizzeria, griglieria e altre golosità. Per i bambini ci saranno baby dance, gonfiabili e giochi gratuiti. Le serate, con apertura alle 19, prevedono spettacoli dalle 21. Il 12 luglio "Festa finale del Cre" con un Holi Colors disco party e dj set. Il 13 luglio "Paolo Beach party" con dj set, mentre il 14 luglio verrà trasmessa la finale degli Europei di calcio su maxi schermo.

A Treviglio, sabato 13 luglio 2024, ci sarà un doppio appuntamento con la rassegna "Estate trevigliese". In Piazza Cameroni si terrà la "Serata Giovani" con il concerto di Greta Lamay, mentre in Piazzale Santuario si svolgerà il "Concerto d'Estate Bcc Treviglio".

Sabato 13 luglio 2024, dalle 22 alle 22.30, le Cascate del Serio saranno visibili in una spettacolare apertura notturna a Valbondione. Con un salto di 315 metri, le cascate sono visibili dall'Osservatorio di Maslana, raggiungibile con un trekking di circa un'ora e mezza, o dai rifugi di Lizzola, accessibili anche in seggiovia.

A Brescia sul Belvedere 030, in castello al Bastione San Faustino, c'è il Food-truck village. Apre da lunedì a venerdì ore 18-24, sabato e domenica ore 11-24. Il food truck è aperto in via continuativa fino all’8 settembre ma gli organizzatori garantiscono la turnazione, in modo tale da offrire una varietà gastronomica (e di birre).

Il festival del cibo di strada arriva a Pisogne dal 12 al 14 luglio 2024, con food truck che invaderanno Piazza Alpini e Lungolago Tempini. Sarà possibile gustare hamburger, panini con carne marinata e affumicata, cucina pugliese, dolci siciliani, club sandwich, pastrami, gnocco fritto con salumi ed erbazzone reggiano, churros e gastronomia romanesca. Opzione per celiaci e varietà di birre, musica live, area per bambini con laboratori.

A Desenzano del Garda, il Summer Park festeggia cinquant'anni dal 5 luglio al 25 agosto 2024. Situato in località Monte Mario, offre un luna park di 20.000 mq con attrazioni per tutte le età. Tra gli eventi in programma, il 18 luglio ci sarà una festa di compleanno con un'offerta speciale di 20 € per tutte le giostre anziché 70 €. Il parco sarà aperto ogni sera dalle 20, con serate tematiche come il Radio Studio Più Summer Party di venerdì 12 luglio, quella dedicata alle donne del 25 luglio (sconto speciale alle prime 200) e una serata dedicata ai supereroi il 1° agosto. L'ingresso è gratuito e ad attendere i bambini c’è la mascotte Orso Benny.

Sabato 13 luglio 2024 alle 21:00, Fabius Constable e la Harpbeat Orchestra si esibiranno in un concerto gratuito nei giardini di Villa Bernasconi a Cernobbio, organizzato dall’Associazione culturale The White Stag con il patrocinio e il contributo del Comune di Cernobbio. È consigliata la prenotazione per l'ingresso. Sempre il 13 luglio, alle 21:15 in Piazza San Rocco a Moltrasio, si terrà la quarta serata del Moltrasio Buskers Festival, diretto artisticamente da Veronica Del Vecchio di Auriga Teatro. Le Radiose presenteranno "On air", uno spettacolo di musica dal vivo con brani dagli anni '30 e '40, arricchito da momenti di clown, teatro fisico e canto armonizzato secondo lo stile swing.

La Musical Greenway, percorso tra luoghi e musiche affascinanti, inizia e termina nella chiesa di Sant’Eufemia a Colonno (Co). Il programma di domenca 14 luglio alle ore 17.30 (35 euro) include trascrizioni per organo e soprano di Liszt, Wolf, Reger, Fauré e Nadia Boulanger, un quintetto di legni con brani di Stravinskij e Offenbach, la "Rhapsodie" per clarinetto di Debussy, e trascrizioni di Ravel e Holst. Il LacMus Festival 2024 è organizzato da Associazione Musicale e Culturale Ars Aeterna.

Sabato 13 luglio 2024, alle ore 21:00, nel Cortile Federico II di Cremona si esibirà l’Exeter School Orchestra and Choir del Regno Unito, diretti da Peter Tamblyn e Matthew Davies. Il concerto, parte del Cremona Summer Festival, è a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con il progetto Masterclass e in collaborazione con i comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, mira a valorizzare la musica come risorsa turistica.

Domenica 14 luglio 2024, alle ore 21:00, sempre nel Cortile Federico II di Cremona, si esibirà la Sydney Conservatorium Saxophone Orchestra diretta da Michael Duke e il Sydney Conservatorium Chamber Choir diretto da Stan Hope. Anche questo concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 14 luglio, dalle 14:00 alle 18:00, il Bosco Didattico di Castelleone sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. I visitatori potranno passeggiare nel verde e godere dell’ombra del bosco. Presso la vicina cascina Stella, sarà possibile visitare esposizioni museali sulla storia del paesaggio padano e dei fiumi locali. Il bosco rimarrà chiuso ad agosto e riaprirà a settembre. Per ulteriori informazioni contattare il Settore Ambiente ai numeri +39 0372406447 / +39 0372406449 o via email a ecomuseo@provincia.cremona.it.

Sabato 13 luglio torna la Notte Bianca di Lecco. La biblioteca civica Uberto Pozzoli organizza "Pozzoli by night, giochi di parole" dalle 20 alle 23, con attività per tutte le età, tra cui laboratori di fumetto con Luca Galimberti, giochi da tavolo, un gioco di ruolo ispirato ai film horror degli anni ’80 e ’90, letture animate e quiz. I musei saranno aperti gratuitamente dalle 18 alle 23 con visite guidate alla Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea e laboratori per bambini al Palazzo delle Paure, dove sarà anche visitabile una mostra fotografica. Il Museo archeologico di Palazzo Belgiojoso e la Torre Viscontea offriranno ulteriori visite e mostre. Dalle 20 all’1 ci sarà un deejay set in piazza Garibaldi e alle 20:45 un concerto gratuito alla Società Canottieri di Lecco per il Festival di Bellagio e del Lago di Como. Alle 22, presso il piazzale della funivia per i Piani d'Erna, si terrà un’osservazione astronomica su prenotazione. I negozi del centro città resteranno aperti e in riva Martiri delle Foibe sarà allestito il Beer Park.

Dal 12 al 14 luglio, presso il Centro Culturale "Fatebenefratelli" di Valmadrera, si terrà il Fest in Val 2024, un evento con musica, buon cibo e birra artigianale. Venerdì 12 luglio apriranno i Backbay e gli Aso con una serata punk/rock. Sabato 13 luglio sarà la volta di Dischi in Val, un progetto musicale che animerà vari angoli della città con DJ set. Domenica 14 luglio si chiuderà con La Maschera, una band napoletana che offrirà un mix di folk, pop, rock e world music. Ogni sera, l'area food, a cura di Sala al Bar, proporrà specialità locali e birra artigianale Dulac.

Sabato 13 luglio, il Bistrot Da Carozzi organizza una passeggiata naturalistica a Pasturo con Cristina Rovelli per scoprire le piante selvatiche. Durante la passeggiata, i partecipanti impareranno a riconoscere la flora locale e a utilizzarla per scopi culinari e cosmetici. Seguirà un laboratorio sulle proprietà benefiche degli oli essenziali. L'evento comprende una degustazione con piatti preparati dagli chef del bistrot, offrendo un'esperienza gastronomica autentica. Il ritrovo è alle 9:00 e il percorso, di 8 km, include 400 m di dislivello. L'attività è adatta per adulti e bambini dai 10 anni in su.

Prosegue il ricco calendario di Lodi al sole, con numerosi eventi durante il weekend. Pianoforte sotto le stelle si svolge venerdì 12 Luglio 2024 alle 21:30 nel Chiostro dell’Accademia Gaffurio – Via Solferino, 20 con un concerto al pianoforte di Francesco Pasqualotto su musiche di Musorgskij.

Il 13 luglio 2024, dalle 18:00, al Parco dell’Isolabella di Lodi, avrà luogo "Lodi al buio", un evento prodotto dall’Associazione Aps Argine. Questa iniziativa mira a far rivivere il parco attraverso un'installazione luminosa e strutturale realizzata dallo studio Panz. Durante la giornata di sabato, ci saranno esibizioni musicali e street food offerto da realtà gastronomiche locali. L'evento proseguirà domenica con attività a impatto zero, come lezioni di yoga, monologhi teatrali e dibattiti.

Sempre il 13 luglio 2024, alle 21:30, in Piazza della Vittoria, si esibirà Alberto Fortis, un artista con sedici album all'attivo, un disco di platino, due dischi d'oro e oltre un milione e mezzo di dischi venduti. Fortis, che ha debuttato nel 1979 con l'album "Alberto Fortis" accompagnato dalla Premiata Forneria Marconi, è noto per canzoni come “La sedia di lillà”, “Il Duomo di notte”, “Milano e Vincenzo”, “Settembre” e “La neña del Salvador”.

Il 14 luglio, sempre in Piazza della Vittoria a Lodi, Emanuela Bongiorni omaggerà la musica leggera italiana con uno spettacolo che spazia dal cantautorato genovese di De André alle grandi dive come Mina, Mia Martini e Raffaella Carrà. L'obiettivo del live è mantenere vivo il ricordo di artisti che hanno dato luce e spessore alla musica italiana nel mondo, includendo anche la scena pop contemporanea.

Arcifesta 2024 si terrà dal 27 giugno al 28 luglio, da giovedì a domenica, presso il Campo Canoa di Mantova. L'evento offrirà concerti gratuiti e stand gastronomici. L'apertura sarà alle 18:00 per gli aperitivi, con le cucine attive dalle 19:30 e i live che inizieranno alle 22:00. Il programma prevede: l'11 luglio Rusty Brass, il 12 luglio una serata a sorpresa, il 13 luglio Zerottantuno e il 14 luglio la proiezione della finale degli Europei di calcio.

Il 12 luglio 2024, dalle 21:30 alle 23:30, Diana Krall si esibirà in Piazza Sordello a Mantova, inaugurando il Mantova Summer Festival 2024.

Il 13 luglio 2024, dalle 21:00 alle 23:00, a Palazzo Te, avrà luogo il concerto "La Trasformazione di K" con Daniele Pecci, Franco Mezzena e Stefano Giavazzi, organizzato dalla Società della Musica nell'ambito della rassegna "MM - Le Bellezze ritrovate".

Sempre il 13 luglio 2024, dalle 21:30 alle 23:30, i Massive Attack si esibiranno in Piazza Sordello per l'unica data italiana del loro tour 2024, in collaborazione con Mister Wolf e il Comune di Mantova.

In Brianza arriva la Notte Nera con bancarelle, street food, bolle di sapone e gonfiabili. L'evento si terrà il 13 luglio 2024, dalle 18:30, nelle vie del centro di Cogliate, in Piazza Giovanni XXIII. Truccabimbi, bolle di sapone, giochi, bancarelle, musica e street food animeranno la serata. In Piazza Giovanni XXIII si terrà il concerto della tribute band "Black Babilon". Alle 21:00, il Gruppo di cammino e l'associazione Marciatori guideranno un'escursione serale nel Parco delle Groane. In Piazza Chiesa, il corpo di ballo del Team Diamante si esibirà in danza contemporanea, latinoamericano e hip hop. Dalle 22:00, la serata proseguirà con spettacoli di pole dance a led e incredibili spettacoli di fuoco. Dopo lo spegnimento dell'illuminazione pubblica, in Piazza Giovanni XXIII si terrà uno spettacolo laser. Le vie del centro saranno animate dalle "led cat woman" e il Parco di via De Gasperi ospiterà una silent disco dalle 23:30 fino a notte inoltrata. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale con il supporto di numerose associazioni locali.

La Gin Tonic Night si terrà il 12 luglio 2024 al Parco Tittoni di Desio. La serata, dedicata al gin, inizierà alle 19:30 con ingresso gratuito. Due gin tonic saranno offerti al prezzo speciale di 10 euro fino alle 23:00. I cancelli chiuderanno alle 2:00 di notte.

La Cena in Bianco si svolgerà il 13 luglio 2024 nel parco di Villa Dho a Seveso. L'evento conviviale, gratuito ma con iscrizione obbligatoria, avrà inizio alle 18:30 con l'allestimento della cena, che inizierà alle 20:30. Seguirà una visita guidata del parco. Il dress code previsto è il bianco e i partecipanti dovranno portare tutto l'occorrente per la cena.

A Monza, il 12 luglio, si terrà il Monza Live Sound Festival in Piazza Roma, Piazza San Paolo, Piazza San Pietro Martire e Piazza Duomo, dalle 18:00. Il 13 luglio, in Piazza Pertini nel quartiere Sant’Albino, si terrà "Non Solo Clown" alle 21:00, con artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

"Sulle note della Belle Époque" è un evento organizzato dal Gruppo FAI Giovani Pavia in collaborazione con la Società Battellieri Colombo e l’Associazione di ballo Stay Swing. Il 14 luglio 2024, a partire dalle 19:30, sarà possibile visitare la sede storica della Battellieri Colombo, costruita negli anni ’20. Successivamente, grazie a Stay Swing, si potranno rivivere i balli e le musiche della Belle Époque, dal Charleston al Boogie Woogie al Lindy Hop. L'evento è su prenotazione tramite il portale FAI, con un contributo di 10€ per gli iscritti FAI e 13€ per i non iscritti. È possibile iscriversi al FAI sul posto con una quota di benvenuto di 15€ per i giovani tra i 18 e i 35 anni. Si richiede un dress code in linea con lo stile degli anni ’20-’50.

Dal 25 maggio al 14 luglio 2024, il Palazzo delle Esposizioni di Pavia ospita "Lego Eco City Lab & City Booming", un diorama con oltre 6000 mini figure LEGO®, rappresentanti eroi, personaggi dei cartoni animati e icone del cinema. L'evento è un manifesto per l'ecosostenibilità. Il biglietto intero costa 12€, ridotto per bambini dai 3 ai 17 anni 8€, e la tariffa famiglia per quattro persone è di 30€. Per i gruppi di almeno 10 persone il costo è di 7€ a persona.

La 43ª Rassegna dei Vini si terrà dal 13 al 15 luglio 2024 nel Parco Comunale di Canneto Pavese. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, offre cinque serate di intrattenimento musicale e cene con piatti tipici e vini dell'Oltrepò. Sarà possibile degustare i vini più premiati della zona e assaporare prodotti tipici locali. Per informazioni, è possibile contattare la Pro Loco via email.

Dal 10 al 13 luglio 2024, San Genesio ed Uniti ospita la festa "Rock'n Beer", dedicata alla birra e alla musica rock. Le serate prevedono concerti di vari ospiti musicali, tra cui GemBoy, Modena City Ramblers, RAD1 e Smila ‘90 con dj set. Per info e prenotazioni, contattare il numero 366 2806713.

A Gambolò, il 13 e 14 luglio 2024, si terrà la tradizionale sagra "Ris e fasö" dedicata al riso lomellino e al fagiolo borlotto gambolese. L'evento prevede degustazioni in Piazza Castello, con risottate disponibili anche da asporto. Sabato sera, alle 21, si terrà un concerto del gruppo musicale Duo, mentre domenica mattina in Piazza Cavour ci sarà un mercato agricolo. Il Museo archeologico lomellino sarà aperto con degustazioni di aperitivi “preistorici”.

A Sondalo torna la festa celtica Barbarica, giunta alla seconda edizione, organizzata dalla "Touta Venonetes" e dall'associazione "Li Simenza". Il festival, che si terrà il 13 e 14 luglio 2024, offre numerose attività didattiche e rievocazioni storiche presso il palazzetto dello sport. Conferenze a tema, laboratori di danza irlandese, spettacoli musicali, giochi celtici e una cerimonia finale del fuoco sacro arricchiranno l'evento. La domenica mattina sarà dedicata alla colazione celtica e a ulteriori conferenze e laboratori, con esibizioni itineranti di gruppi musicali e bancarelle a tema.

A Caspoggio e Spriana, il 13 e 14 luglio 2024, si svolgerà la terza edizione del festival delle piante officinali, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. L’evento celebra le piante officinali della valle, con un ricco programma di incontri, mostre, laboratori, workshop di cucina tradizionale e degustazioni. Presso l'Orto botanico d’altura Erminio Dioli, si terranno visite guidate e l'inaugurazione del Giardino dei frutti antichi. Tra le attività, giochi in piazza, laboratori per bambini, mostre e conferenze. Domenica, percorsi guidati e visite all’Orto botanico animeranno la giornata.

Ad Aprica, il 13 luglio 2024, si terrà la nuova edizione di Passi di Gusto, una passeggiata enogastronomica tra natura e tradizione locale. Il percorso, facilitato dalla cabinovia della Magnolta, partirà da Piazza delle Sei Contrade, attraversando tappe con degustazioni di prodotti tipici come pizzoccheri e formaggi, per concludersi in paese con musica e intrattenimento. Il costo dell’iscrizione varia da 32 a 37 euro per gli adulti e da 20 a 25 euro per i ragazzi.

A Bormio, il 13 luglio 2024, si terrà la serata dei sapori "I nos saòr" nel centro storico. Degustazioni di prodotti tipici valtellinesi, accompagnate da musica e intrattenimento, saranno offerte nelle antiche corti della città. I biglietti, dal costo di 25 euro, includono degustazioni, tagliere e bicchiere. In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato al 20 luglio.

Varese Summer Festival, doppio appuntamento. Russell Crowe & The Gentlemen Barbers si esibiranno alle 21:00 di sabato 13 luglio ai Giardini Estensi, Via Sacco, 5. Ulteriori dettagli su teatrodivarese.com.

Lunedì 15 luglio ad esibirsi sarà Fiorella Mannoia in concerto alle 21:00 sempre ai Giardini Estensi, Via Sacco, 5. Venerdì 12 luglio, "Musica nei Luoghi Nascosti" aperitivo accompagnato da DJ set, teatro e/o letture presso Villa Baragiola, dalle 18:30 alle 01:00. In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato al successivo sabato 3 agosto. Maggiori dettagli su coopuf.it. Sabato 13 luglio per le sere FAI d’estate, Ars sonora, Andrea La Pietra Djset e Ginevra Nervi Live saranno i protagonisti dalle 18:00 alle 21:30 presso Villa e Collezione Panza in Piazza Litta, 2.

Varese Estense Festival Menotti: celebrando 10 anni dell'Orchestra Canova, il concerto avrà luogo alle 18:30 del 13 luglio presso Villa Toeplitz in Via G.B. Vico, 43. Simone Zanchini alla fisarmonica eseguirà musiche di Piazzolla e Morricone. Dettagli su teatrogiornidispari.it.

La Pianista Imprevista: Mariangela Martino eseguirà sabato musica classica e moderna in maniera insolita, alle 21:15 e alle 22:15 in Piazza San Vittore.

Sintonie - Stagione Concertistica 2024: alle 11 di sabato 13 luglio, alla Fondazione Marcello Morandini in Via Francesco del Cairo, 4, assisti al concerto di violoncello solo con Gianluca Muzzolon che eseguirà Bach. Dettagli su fondazionemarcellomorandini.com.

La Musica degli Angeli, un Percorso di Arte e Musica: alle 18:00 di sabato 13 luglio, nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Vittore a Casalzuigno, il Dada Duo suona Part, Bartok, Corea e Gnattali. Organizzato dall'Associazione Cameristica di Varese. Info su cameristicadivarese.it.