"Sono stato dimesso oggi dall'ospedale Sant'Anna dove son stato trattato dall'Emodinamica, unità operativa semplice dipartimentale sotto la direzione del Dea. Sto bene, mi hanno rimesso a nuovo e son pronto per nuove avventure!"

Lo scrive su Facebook Antonio Rossi, 52 anni, ex campione olimpico di canoa, oggi sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport colto da un infarto domenica scorsa mentre si trovava in Veneto, impegnato in una gara di mezza maratona. Rossi si trovava ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como, dove era stato trasferito in seguito le prime cure all'ospedale di Conegliano.