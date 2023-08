Allerta alimentare, sassolini e pezzi di metallo nelle confezioni: richiamati muesli e crema di arachidi

Milano, 18 agosto 2023 – Richiamo per il mix di cereali Muesli croccante con uvetta e nocciole' e per Muesli croccante al cioccolato a marchio Selex Gruppo commerciale Spa.

In entrambi i casi il motivo del richiamo - riporta il sito del ministero della Salute è la "possibile presenza di corpi estranei, piccoli sassi".

I lotti richiamati sono, nel primo caso, AL230505, AL230526 e AL230529. Nel secondo, quelli al cioccolato, i lotti: AL230406, AL230412, AL230502, AL230523, AL230601, AL230619.

Per entrambi i prodotti "si raccomanda di non consumarli e di riportarli al punto vendita".

Crema d’arachidi

Sempre per la presenza di corpi estranei, in questo caso pezzetti di ferro, sono state richiamate una serie di confezioni di crema d’arachidi. Si tratta della Despar Crema Arachidi spalmabile 100%, confezione da 350 grammi, lotto 23/164696 - 23/178159 - 23/185718 - 23/196388 - 23/217338 - 23/204186 – 23/221913 - 23/240472 con data di scadenza 05/05/2024 - 10/05/2024 - 22/05/2024 -24/05/2024 - 09/06/2024 – 09/06/2024 - 30/06/2024 - 12/07/2024. La crema è prodotta dalla Birko S.r.l. nello stabiliment di Strada Del Francese 156 a Torino. Dello stesso produttore è la Crema di arachidi spalmabile 100% commercializzato da Apulia Distribuzione Srl: lotto di produzione 23/215168 con scadenza il 15/06/2024. Richiamo anche per la Crema di arachidi Peanut Butter Crunchy commercializzato da Fiorentini. Lotto di produzione 23/157220 - 23/207490 - 23/163575 - 23/204185 - 23/148406 - 23/185785 - 23/192700 - 23/251210 - 23/192657 con data di scadenza 25/04/2024 - 10/05/2024– 11/05/2024 - 26/05/2024 - 31/05/2024 – 22/06/2024 - 10/07/2024 - 26/07/2024. Da riconsegnare anche le confezioni di Crema di arachidi spalmabile a marchio Ok Brio: lotto di produzione 23/169622 - 23/180145 - 23/180154 - 23/169624 - 23/169623 - 23/180147 -23/180157 - 23/192609 - 23/240464 e data di scadenza 10/05/2024 - 12/05/2024 - 25/05/2024 - 29/05/2024 - 09/06/2024 – 16/06/2024 - 13/07/2024 - 20/07/2024.