Un euro al Giorno (di carta). E si può pagare anche a rate

Un euro al Giorno. Cioè, il nostro quotidiano in formato cartaceo al prezzo superscontato di un euro per un anno intero: l’offerta è valida sino a fine mese, insieme a un’altra che, per la prima volta, unisce l’abbonamento cartaceo e quello digitale. In entrambi i casi c’è la possibilità di pagare a rate senza interessi. Vediamo nel dettaglio.

Abbonamento al cartaceo da 360 coupon per 360 euro

La formula sono i coupon, che una volta acquistati arrivano a casa (o all’indirizzo che ci avete indicato) e possono essere scambiati con una copia de Il Giorno in qualunque edicola, anche se vi spostate per le vacanze, purché siate in una zona raggiunta dalla diffusione del nostro quotidiano. Quest’offerta lo propone a prezzo scontato e bloccato per un anno: il costo è di 360 euro e abbiamo aumentato i coupon da 320 a 360 (il cartaceo non esce a Pasquetta, il 2 maggio, il 16 agosto, il 25 e il 26 dicembre), dunque pagherete ogni copia un euro anziché 1,50, con un risparmio di 180 euro. I coupon sono validi 390 giorni dalla consegna, l’abbonamento si può acquistare attraverso il tagliando che pubblichiamo (pagando con bonifico bancario o conto corrente postale) oppure online collegandosi al sito abbonamenti.ilgiorno.it, con carta di credito o bonifico bancario. L’offerta è valida fino al 29 febbraio 2024.

Abbonamento al cartaceo + digitale per sei mesi a 216 euro

Questa formula dà diritto a 180 coupon per ritirare in edicola il cartaceo (validi per 190 giorni dalla consegna) più sei mesi di abbonamento all’edizione digitale, attivato automaticamente entro dieci giorni dal pagamento e associato all’indirizzo email dell’acquirente, che riceverà le indicazioni per iniziare subito la lettura. Questa offerta, al costo di 216 euro, vi fa risparmiare complessivamente 151 euro. Anch’essa è valida fino al 29 gennaio 2024, e si può acquistare solo online, su abbonamenti.ilgiorno.it, con carta di credito.

L’opzione rate

Chi acquista uno degli abbonamenti online con carta di credito potrà pagare a rate mensili senza interessi con Scalapay. Basta selezionare «Scalapay» tra i metodi di pagamento, fare login o creare un account (servono due minuti e nessun documento), e indicare una carta di credito, debito o prepagata. Per info: qnabbonamenti@monrif.net o 051 6006206 da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13