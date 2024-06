A Carbonara Ticino il primo parco tematico d’Europa dove i bambini imparano a vivere da grandi

Carbonara al Ticino (Pavia), 22 giugno 2024 – A lezione per diventare grandi, divertendosi. Nell’area degradata dell’ex mobilificio Copreni sorgerà un parco tematico unico in Europa, una città in miniatura in cui i bambini da 1 a 14 anni potranno sperimentare la vita da adulti. Dopo aver sognato che da grandi saranno medici, vigili del fuoco, scienziati o cuochi avranno l’opportunità di cimentarsi davvero in quel ruolo.

Come accade nella vita percepiranno un compenso per il loro lavoro e potranno reinvestirlo in città per andare al ristorante, affittare una casa o comprare una bicicletta. Attraverso il gioco potranno quindi capire come funziona una società, imparare le basi di economia finanziaria, comprendere alcune regole del mondo del lavoro e acquisire buone abitudini per una convivenza civile. Mentre i piccoli si divertiranno, gli adulti potranno rifocillarsi nei punti di ristoro o fare shopping in veri negozi.

Il progetto, voluto da un privato che ha acquistato l’area di 5mila metri quadrati al coperto e un vasto spazio esterno, sarà molto simile a quello che è stato realizzato in Messico ma che nel vecchio continente ancora non è arrivato. Dopo alcuni lavori di adeguamento della struttura da un punto di vista impiantistico e l’installazione del villaggio a misura di bambino, è probabile che nei primi mesi del prossimo anno, il parco possa accogliere i primi visitatori.