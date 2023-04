Sampdoria-Cremonese, triste sfida per evitare la maglia nera della serie A

Cremona – Sono trascorsi solo un paio di giorni dalla sconfitta di Coppa Italia con la Fiorentina (l’ennesima di questa soffertissima stagione) e la Cremonese è già chiamata a tornare in campo. Domani (alle 16.30) la squadra grigiorossa renderà visita alla Sampdoria per una poco esaltante sfida tra l’ultima e la penultima della serie A.

Proprio questo, al di là dell’inseguimento ad una salvezza nella quale non crede nemmeno il più inguaribile degli ottimisti, potrebbe essere lo stimolo in più per la squadra di mister Ballardini, che a “Marassi” dovrà andare in cerca della vittoria necessaria per passare ai blucerchiati lo sgradito ruolo di fanalino di coda. La compagine ligure, dal canto suo, deve tentare di bissare il successo colto all’andata per avvicinare il terz’ultimo posto e mantenere accesa, in qualche modo, la flebile fiammella della speranza. Per quel che riguarda le condizioni nelle quali le due contendenti si presentano a questa sfida della vigilia di Pasqua, la Cremonese deve seguire con una certa trepidazione Okereke e Ferrari, mentre Chiriches dovrebbe essere costretto a dare ancora una volta forfait insieme al giovane Acella.

Sul fronte doriano, mister Stankovic deve rinunciare allo squalificato Murilo e deve attendere il responso finale dei sanitari sugli acciaccati Audero, De Luca e Gunter. Sempre indisponibili, invece, Conti e Pussetto, la cui stagione è finita anzitempo. Al di là dei singoli e del modulo (il tecnico ravennate potrebbe anche decidere di puntare sulla difesa a quattro invece del collaudato schema a tre), mister Ballardini è stato molto chiaro con i suoi giocatori, che ha invitato a non commettere quegli errori che in serie A si pagano immediatamente e che finiscono per rovinare tutto quanto è stato fatto. Dopo tante, troppe semine senza frutto, la Cremonese in questo duello delle retrovie con la Sampdoria può e deve credere in un sospirato raccolto da tre punti. Probabili formazioni Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiani. Dejan Stankovic. Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (Aiwu), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi (Galadames/Meité), Castagnetti, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers (Okereke). All: Davide Ballardini.