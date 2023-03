Estasi Cremonese, prima vittoria in campionato. Roma ancora ko

Daniel Ciofani esulta dopo il gol decisivo su rigore

La Cremonese conquista la prima, sospiratissima vittoria stagionale, batte 2-1 la Roma (autentico portafortuna stagionale dei grigiorossi) e dimostra di voler continuare a credere nella salvezza (che ora dista otto lunghezze).

Il vantaggio grigiorosso

Il posticipo dello “Zini” si accende subito e i giallorossi creano la prima minaccia dopo soli 3’, ma il tiro-cross di Wijnaldum, deciso a festeggiare il suo esordio dal 1’, attraversa tutta l’area locale senza ricevere il tocco vincente da nessun compagno di squadra. La formazione grigiorossa risponde con il giusto spirito e l’ex Afena-Gyan e Benassi chiamano al lavoro la retroguardia romanista.

La Cremonese c’è e al 17’ Tsadjout sfrutta un duetto con Valeri e insacca un’altra rete di splendida fattura. La compagine di Mourinho cerca di reagire e manda al tiro Belotti e il temuto Dybala (per due volte), ma Carnesecchi non viene chiamato pericolosamente in causa. La squadra di mister Ballardini cerca di chiudere gli spazi, ma non si limita alla fase difensiva e cerca di pungere ancora con Tsadjout e Pickel, ma gli ospiti aumentano i giri del loro motore e prima dell’intervallo cercano il pareggio Pellegrini, Belotti e Wijnaldum, ma il risultato non cambia.

L’ultima emozione del primo tempo è di marca grigiorossa, ma Afena-Gyan non trova lo spunto giusto per il classico gol dell’ex in contropiede.

Spinazzola colpisce

Nella ripresa, nonostante l’espulsione per proteste di Mourinho dopo un solo minuto, la Roma spinge con rinnovata convinzione alla ricerca del pareggio. I grigiorossi, che mettono in mostra un Tsadjout in stato di grazia, controllano la situazione con ordine e cercano di ripartire a loro volta, ma la Roma ha uomini e passo e al 26’ raggiunge il pareggio. La retroguardia locale si disinteressa di Spinazzola che si ritrova così tutto solo davanti a Carnesecchi e lo batte in bello stile.

Ciofani di ghiaccio

A questo punto entrambe le contendenti cercano il risultato pieno, ma mentre Carnesecchi ferma El Shaarawy con una splendida uscita, al 36’ Okereke salta Rui Patricio e lo costringe al fallo per un rigore che Ciofani, con grande freddezza, trasforma per il nuovo vantaggio grigiorosso che, nonostante qualche patema d’animo di troppo nell’interminabile finale, consente alla Cremonese di conquistare la prima, sospirata vittoria stagionale e risalire a otto punti dalla zona salvezza.

Cremonese-Roma 2-1 (1-0)

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi 7; Ferrari 6,5 (39’ st Chiriches 6), Bianchetti 6,5, Vasquez 6; Sernicola 6 (39’ st Ghiglione 6), Benassi 6,5, Pickel 6,5 (33’ st Galdames 6), Valeri 6; Afena-Gyan 6 (21’ st Meité 6), Tsadjout 7 (33’ st Ciofani 6,5), Okereke 6,5. A disposizione: Saro; Sarr; Aiwu; Buonaiuto; Acella; Quagliata; Lochoshvili; Dessers. All: Davide Ballardini 6,5.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Kumbulla 6 (23’ st Karsdorp 6), Ibanez 6; Zalewski 6 (18’ st El Shaarawy 6,5), Cristante 6 (18’ st Matic 6), Wijnaldum 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5 (18’ st Solbakken 6), Dybala 6,5, Belotti 6 (18’ st Abraham 6). A disposizione: Boer; Svilar; Llorente; Celik; Camara; Bove; Volpato; Tahirovic. All: José Mourinho 6.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì 6,5.

Reti: 17’ pt Tsadjout; 26’ st Spinazzola; 38’ st Ciofani (rig.).

Note Ammoniti: Ferrari; Bianchetti; Sernicola; El Shaarawy; Ibanez – espulso: 1’ st Mourinho (proteste) – angoli: 3-3 – recupero: 4’ e 6’.