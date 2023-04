La Cremonese cerca la seconda vittoria di fila

Dopo la prima vittoria esterna del campionato conquistata in casa della Sampdoria, domani – venerdì 14 aprile - allo Zini (fischio d’inizio alle 18.30) la Cremonese cercherà di regalarsi un altro sorriso in questa sua stagione così sofferta.

La squadra di Ballardini, infatti, ospiterà l’Empoli e sarà chiamata a cercare il secondo successo consecutivo, per tre punti che potrebbero aiutare la compagine grigiorossa ad avvicinarsi al terzultimo posto. Un intento che può rappresentare uno stimolo significativo per la Cremonese, ma che deve fare i conti con gli opposti propositi dei toscani, reduci dal significativo pareggio colto in casa del Milan e decisi a compiere un altro passo in avanti. Per quel che riguarda le formazioni, mister Ballardini deve rinunciare allo squalificato Bianchetti e agli infortunati Chiriches e Ciofani, mentre Okereke torna a disposizione anche se, almeno inizialmente, partirà dalla panchina.

Sul fronte toscano, invece, il tecnico Zanetti deve fare i conti con le condizioni precarie di Akpa Akpro e di Vicario, con il portiere titolare che sembra destinato a lasciare spazio a Perisan. Dopo il blitz vincente a “Marassi”, Ballardini ha lanciato un messaggio molto chiaro ai suoi giocatori, sottolineando le cose buone che la Cremonese è riuscita a fare con i blucerchiati, ma evidenziando anche che si può e si deve fare ancora meglio. Potrebbe essere proprio questo nuovo slancio a condurre la Cremonese ad arricchire la sua classifica, fin qui assai povera, e a concludere a testa alta, in ogni caso, questa stagione che ha offerto un ritorno in serie A tanto sospirato quanto ricco di delusioni. Probabili formazioni Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu (Vasquez), Ferrari, Lochoshvili; Sernicola, Meité (Pickel), Castagnetti, Valeri; Buonaiuto, Tsadjout; Dessers. All: Ballardini. Empoli (4-3-1-2): Perisan (Vicario); Ebuehei, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas (Fazzini), Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano (Piccoli), Caputo. All: Zanetti.