Calcio, la Cremonese vuole far continuare il grande sogno in Coppa

La Cremonese per non svegliarsi da un sogno bellissimo, la Fiorentina per giocarsi fino in fondo quella Coppa Italia che i viola hanno vinto nel 1968.

Possono essere riassunti così i tanti stimoli che domani sera (fischio d’inizio alle 21 e diretta su Canale 5) accompagneranno sul campo dello “Zini” le due contendenti impegnate nella semifinale di andata della competizione tricolore. Il ritorno si giocherà, sempre alla stessa ora, in casa della formazione di mister Italiano, che è chiamata a far valere i pronostici della vigilia.

Mister Ballardini ed i suoi, però, hanno dalla loro un paio di aspetti tutt’altro che trascurabili. In effetti la Cremonese non solo può giocare con la tranquillità e la serenità di chi non ha nulla da perdere, ma può anche mettere sul piatto della bilancia della semifinale le eliminazioni a sorpresa già inflitte a Napoli e Roma. Il match di Coppa Italia giunge solo a pochi giorni di distanza dal derby perso con l’Atalanta. Una partita che, per molti versi, ha ricordato il percorso stagionale della compagine grigiorossa, a lungo capace di tenere testa ai più quotati avversari, ma irrimediabilmente tradita da alcuni errori di troppo (alcuni anche piuttosto evitabili) e dalle reti subite nel finale. “Peccati” che domani sera la Cremonese è decisa a dimenticare in una partita nella quale dovrà fare ancora i conti con le condizioni di Okereke, Ferrari e Chiriches, ma che può e deve rappresentare il primo “tassello” per interrompere una stagione piena di delusioni con la conquista di un sogno che a Cremona non si osa nemmeno pronunciare…

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Galdames (Castagnetti/Meité), Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers. All: Davide Ballardini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (Milenkovic), Biraghi; Amrabat, Mandragora (Castrovilli); Niko Gonzalez (Ikoné), Bonaventura, Saponara (Sottil); Cabral. All: Vincenzo Italiano.