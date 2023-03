La Cremonese non mostra il cambio di passo desiderato

Cremonese ancora seduta, anche in amichevole

Cremona – L’amichevole al campo “Soldi” con la Spal, fanalino di coda in serie B in compagnia del Brescia, si chiude con un 2-2 che, sostanzialmente, evidenzia i limiti che affliggono la Cremonese in Campionato. La squadra di Ballardini, infatti, mette in mostra due volti ben differenti nel corso di un’unica partita e dopo un brutto primo tempo, chiuso sotto di due gol, nella ripresa torna in campo con ben altro spirito e raddrizza la situazione con le reti di Ciofani e Buonaiuto.

Al di là del risultato, che in un test del genere ha ovviamente ben poco valore, quello che emerge dalla prova con gli spallini è la visione di un gruppo ancora troppo incostante nel rendimento e frenato da qualche errore di troppo. Nella gara con la Spal destinata a mantenere il ritmo in vista di un mese di aprile che si preannuncia assai impegnativo, il tecnico ravennate parte puntando sulla difesa a tre ed offrendo spazio a chi solitamente ne ha meno in serie A.

Intenzioni che, però, vengono subito messe in discussione da un avvio subito in salita, visto che una veloce ripartenza di Moncini dopo soli 6’ e il raddoppio di Rauti solo due minuti più tardi, scombinano ben presto i piani di mister Ballardini, che cerca di ricaricare una Cremonese che non va al di là di uno sterile possesso palla. Le indicazioni desiderate dall’allenatore non si vedono così e solo nel finale Meité, Dessers, Buonaiuto e Afena-Gyan riescono ad avvicinarsi dalle parti dell’ex Alfonso, ma senza riuscire ad accorciare le distanze.

Nella ripresa i grigiorossi tornano in campo con passo diverso e dopo soli 6’ Ciofani accorcia le distanze, dando nuovo entusiasmo ai suoi che insistono in avanti e al 29’ firmano con Buonaiuto il gol di quello che diventerà il 2-2 definitivo. Un pareggio in rimonta che, comunque, in ottica Campionato non solo non offre le indicazioni desiderate da Ballardini, ma ribadisce pure le amnesie di troppo nelle quali incappa la retroguardia grigiorossa.

Il cambio di passo desiderato per affrontare con fiducia il mese della verità tra serie A e Coppa Italia sembra ancora molto lontano.



Cremonese-Spal 2-2 (0-2)



Cremonese (3-4-1-2): Sarr; Ferrari (1’ st Aiwu), Chiriches (22’ pt Sernicola), Lochoshvili (1’ st Valeri); Ghiglione (1’ st Tsadjout), Meité (1’ st Galdames), Castagnetti (1’ st Acella), Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Dessers. A disposizione: Saro; Ciezkowski; Benassi; Bianchetti. All: Davide Ballardini.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; (1’ st Abati); Fiordaliso (1’ st Dickmann), Dalle Mura, Arena (43’ pt Almici), Celia (1’ st Tripaldelli); Maistro (15’ st Puletto), Murgia (32’ st Simonetta), Zanellato (1’ st Rabbi); Contiliano; Moncini (32’ st Karagiorgis), Rauti (15’ st Zuculini). A disposizione: ---. All: Massimo Oddo.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina.

Reti: 6’ pt Moncini; 8’ pt Rauti; 6’ st Ciofani; 29’ st Buonaiuto.

Note: ammoniti: Zanellato; Afena-Gyan – angoli: 3-2 – recupero: 0 e 0.