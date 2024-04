Minaccia la madre e distrugge la casa per avere i soldi per la droga: arrestato

Martignana Po (Cremona), 16 aprile 2024 – Minaccia la madre e distrugge i mobili di casa: arrestato.

E’ avvenuto in un'abitazione di Martignana di Po, in provincia di Cremona, dove sono intervenuti i carabinieri perché una donna aveva dei problemi con il figlio.

La pattuglia ha trovato entrambi in casa e la madre ha riferito ai militari che il figlio aveva minacciato di fare dei danni all'interno dell'abitazione se non avesse ottenuto da lei del denaro per comprare degli stupefacenti.

L'uomo è andato verso un mobiletto di casa e ha buttato a terra e ha rotto tutto quello che era contenuto, poi ha cercato di danneggiare altri oggetti e mobili, ma è stato bloccato dai militari che sono intervenuti per contenere la sua furia.

In seguito, la donna ha riferito ai militari la difficile e ingestibile convivenza, tenuto conto che gli atteggiamenti aggressivi del figlio stavano aumentando e diventando sempre più pericolosi.

L'uomo è stato accompagnato nella Stazione di Scandolara Ravara dove la madre ha denunciato una situazione tra le mura domestiche ormai insostenibile e i maltrattamenti a seguito delle liti per le continue richieste di denaro. Una situazione iniziata nel 2019 e che negli ultimi mesi era diventata sempre più violenta.

Dopo la denuncia della madre, hanno arrestato il figlio per maltrattamenti in famiglia. Il giudice, nella direttissima, ha ordinato il divieto di dimora nel comune e di avvicinamento alla madre.